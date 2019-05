50-letni Safet Hadžić je v tej sezoni (pred prihodom Zorana Barišića) že vodil Olimpijo, pred enim mesecem pa je spet dobil priložnost. Tokrat upa, da njegova epizoda ne bo tako kratkotrajna. Foto: Borut Živulović/Bobo

Pred enim mesecem je muhasti predsednik NK-ja Olimpija Milan Mandarić spet zamenjal trenerja, namesto Roberta Pevnika je prišel Safet Hadžić, ki je že kar vajen, da se Mandarić spomni nanj, ko nima druge izbire. A da ne bo pomote, Hadžić se trenutno zdi kot ustvarjen za vodenje Olimpije, igralci mu zaupajo, navijači prav tako. Celo privrženči Maribora so mu na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu (Olimpija je zmagala z 0:3) zaploskali ...

Pomnite, da bi z Olimpijo kdaj odigrali tako dobro tekmo, da bi bili tako prepričljivi in učinkoviti proti tako močnemu tekmecu?

Strinjam se, da smo igrali dobro, a vseeno moram povedati, da smo enostavno imeli dober dan, na drugi strani pa ne verjamem, da je Maribor tako slab, ampak je imel slab dan. Nam se je vse obrnilo v našo prid, njim pa je šlo vse narobe in rezultat je bil temu primeren.

Maribor je upal, da bo v idealnem trenutku, ob zmagi nad večnim tekmecem, v Ljudskem vrtu proslavil 15. naslov prvaka, a ste ga hitro utišali in mu zadali boleč poraz. Ste uživali?

Naj bom odkrit. Dobil sem občutek, da nas je malo podcenjeval Razumem, da si je želel ravno proti nam slaviti naslov, ampak - preveč lahkomiselno je šel v tekmo. Kot da je že prvaki in da bo na enostaven način opravil z nami.

Me je kar šokiralo. Tega nisem pričakoval. Vsekakor se jim zahvaljujem za to gesto. Safet Hadžić o tem, da mu je Ljudski vrt ob polčasu ploskal

Tekme ste se lotili tudi taktično dovršeno in imeli rešitev za Milaničevo postavitev z rombom ...

Ko sem videl njihovo začetno postavo, sem že vedel, kako približno bodo stali na igrišču in na to smo se pripravili. Nočem zdaj povzdigovati sebe, zmaga je plod odlične predstave vseh igralcev. Igralci naredijo trenerja, poleg predsednika in mojega štaba. Jaz sem le delček tega uspeha. Največji zmagovalci so vedno igralci.

Tudi trener ima zasluge za zmago. Dobro ste motivirali svoje varovance, sestavili pravo enajsterico. 19-letnemu Harisu Kadriću ste, na primer, zaupali mesto v začetni postavi. Vas je presenetil, zadel je za vodstvo 0:1?

Fant je še mlad. Njegov razvoj bo zelo pomemben. Tu bodo še padci, z njim bo treba pametno delati in trenirati. Bi pa res lahko postal vrhunski igralec z lepo kariero.

Bi po derbiju lahko izpostavili posameznika? Kdo je bil igralec tekme?

Ne bi. Vsi so bili igralci tekme, odigrali so fantastično.

Milaniču ste po tekmi že čestitali za naslov. V čudež, da bi bila Olimpija prvak, ne verjamete?

Maribor je ekipa, ki ima neko težo v Sloveniji. Cilj, postati prvak, bodo izpeljali brez težav, nas pa že v sredo z Domžalami čaka nova težka tekma, na kateri se bo videlo, ali smo sposobni še enkrat odigrati tako kakovostno, kot smo v Mariboru.

Pomenljivo je, da vam je Ljudski vrt ob polčasu namenil aplavz. Velika stvar, kajne?

Me je kar šokiralo. Tega nisem pričakoval. Malce sem se se bal, kaj bo, bil sem v neugodnem položaju. Ampak - mariborski navijači vedo, kaj je nogomet, verjamem pa, da so bili razočarani. Vsekakor se jim zahvaljujem za to gesto. Bi pa spet rad poudaril, da je ta aplavz bolj potrditev za igralce, da so prikazali odlično igro in pravo energijo.

Safet Hadžić je vodil Olimpijo že v končnici sezone 2016/17. Oznaka "dežurni gasilec" mu gre na živce in poudarja, da si slovenski trenerji zaslužijo več spoštovanja. Foto: www.alesfevzer.com

Zdi se, da ste kot ustvarjeni za vodenje Olimpije, a vam Mandarić dolgoročno nikoli še ni zaupal. Kako kaže za naprej? Boste po sezoni ostali glavni trener in prvič vodili ekipo tudi na poletnih pripravah?

Če se vidi pozitivna sprememba in igralci čutijo, da je to to, potem seveda pričakujem, da predsednik ve, kako odreagirati. Če pa bom videl, da igralci niso zadovoljni z menoj, se bom umaknil. Enostavno bi šel do predsednika in mu rekel: nisem sposoben trenirati te ekipe. V vsakem trenutku je pomembna celotna slika, ne pa, da bi bil fokusiran le na posamezen derbi. Skratka, če so rezultati vidni, če zmagujemo in dajemo veliko golov, je to že neka nova filozofija, ki je všečna gledalcem. Na strani predsednika je, da se odloči. Vse je odvisno od njega. Bistvo vsega je zadovoljstvo igralcev in napredek v celoti, ne pa, da je fokus le eni tekmi, na primer na finalni tekmi pokala.

Če so rezultati vidni, če zmagujemo in dajemo veliko golov, je to že neka nova filozofija, ki je všečna gledalcem. Na strani predsednika je, da se odloči. Vse je odvisno od njega. Hadžić na vprašanje, ali bo ostal trener tudi po koncu sezone

Medtem ko bo Maribor do naslova prišel z nič kaj bleščečimi predstavami, vi torej želite predvsem všečno igro, ki bo privabila gledalce?

Če je na sedmih tekmah povprečje tri gole na tekmo, je to gotovo ena dobrodošla sprememba in prava filozofija. Gledalci uživajo. Tekme s končnim izidom 0:0 ali 1:0 pač ne prinesejo toliko užitka, kot če je na tekmi veliko golov. Moja filozofija je: dati gol več.

Ampak, ko ste še igrali nogomet, ste bili branilec in morda se znate tudi zato dobro braniti.

Res je, a delamo še ogromno napak. Tudi to bo treba popraviti. V tem trenutku je najpomembneje, da so igralci zadovoljni. To je temelj, da se lahko igra še popravi.

Se z vsemi igralci dobro razumete, nimate nobenih težav?

So tudi težave in trenja. Fokus je, da naredimo neki sistem igre, kjer ni vse odvisno od enega zvezdnika. Zvezdnik je vsak od enajstih igralcev, ki je tisti trenutek na igrišču. Pomembno je, da je ekipa v celoti takšna, kot mora biti. Če nekoga ni, ga nadomesti drugi, sistem igre pa ostane isti.

Maribor je imel slab dan, se Hadžić otepa pohval, da je Olimpija v soboto v vsem zasenčila velikega tekmeca. Foto: BoBo

30. maja vas v Celju čaka finale Pokala Slovenije, tekmec bo Maribor, ki ste ga s to zmago v Ljudskem vrtu razjezili in bo motiviran, da se maščuje. Kakšno finalno tekmo pričakujete?

Kot sem rekel, nikoli ne smemo podcenjevati Maribora. V vsakem trenutku je v vlogi favorita. Vsekakor nas čaka težka tekma, možnosti bodo 50:50. Kot ste rekli, pristop Maribora bo povsem drugačen. Še enkrat poudarjam, to, kar se je z Mariborom dogajalo v soboto, enostavno ni njihova realnost. Pokalna tekma bo povsem drugačna.

Bo za vaše podaljšanje pogodbe z Olimpijo ključna prav ta finalna tekma?

O tem ne morem govoriti. To morate vprašati gospoda Mandarića. Mislim, da je predsednik dovolj izkušenj, da se bo znal odločiti. Zase lahko rečem le, da opažam zadovoljstvo pri igralcih z mojim delom.

Seveda mi gre na živce (oznaka dežurni gasilec), pa ne samo meni. Tipičen primer je tudi Milan Srebrnić. Potem ko je bil italijanski trener v klubu dva meseca, imajo Srebrniča za nekega gasilca. Oprostite, to so resni trenerji. Spoštovati je treba naše trenerje. Ogromno vedo, ogromno znajo. Safet Hadžić

Ko ste aprila spet sedli na klop Olimpije, ali ste v pogajanjih z Mandarićem pogojevali svojo vrnitev s tem, da ostanete trener tudi po koncu sezone?

Da, vztrajal sem pri tem. Predsedniku sem rekel, da če ne razmišlja o meni tudi v novi sezoni, je bolje, da pripelje novega trenerja. To je bil ključ vsega. To sem naredil bolj za ekipo kot pa zase. Mislim namreč, da je za trenerja, ki začne novo sezono, bolje, da jo spozna in prevzame že na zadnjih tekmah predhodne sezone. Pomembno je, da ima Olimpija trenerja na daljši rok in da igralci dobro trenirajo. Predvsem pa, da so gledalci zadovoljni, ne pa da so Stožice prazne.

Že tretjič ste prevzeli ekipo med sezono. Pravijo, da ste dežurni gasilec. Vam gre takšna oznaka na živce?

Seveda mi gre na živce, pa ne samo meni. Tipičen primer je tudi Milan Srebrnić. Potem ko je bil italijanski trener v klubu dva meseca, imajo Srebrniča za nekega gasilca. Oprostite, to so resni trenerji. Spoštovati je treba naše trenerje. Ogromno vedo, ogromno znajo. Prava filozofija slovenskih klubov bi morala biti, da je v ligi čim več slovenskih trenerjev.

Kdaj je Olimpija dokončno izgubila letošnje prvenstvo?

Bili so trenutki, ko bi lahko ujeli Maribor, pa se to ni izpeljalo. Ne bi preveč govoril o tem. Za vsakega trenerja bi rekel, da je dal od sebe vse, kar je lahko. Nekateri so imali malo več sreče, drugi manj. Vsi v klubu smo enako krivi.

"Obleka ne naredi človeka," pravi Hadžić in za primer navaja tudi trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa. Foto: Reuters

Znani ste po delu z mladimi. Če ostanete trener, boste vztrajali pri uveljavitvi igralcev iz Olimpijine šole?

Gotovo. Zadaj imamo velik potencial in Olimpija bo šla v tej smeri. S predsednikom sva se že pogovarjala o tem in v naslednji sezoni bo štiri ali pet igralcev iz mladinske šole resno kandidiralo za prvo enajsterico. Delamo na tem in mislim, da bo to nova filozofija kluba. No, vsaj če bom jaz trener, bo tako.

Kaj ste se naučili pri tretjeligašu Ivančni Gorici, kjer ste bili trener med letoma 2014 in 2016?

Naučil sem se to, kar mislim, da je moja velika prednost. Ko spoznaš razlike manjših in večjih lig, dobiš realno sliko in vidiš dimenzijo kvalitetnega in amaterskega igralca. Kdor ne dela v takšnih ligah, to težko vidi. Dobil sem skratka tisti 'filing', da hitro ugotovim, kdo je nadarjen, kdo je talentiran.

Nesmiselno je biti trener, če vodiš ekipo pred 50 gledalci. Želim biti v težkih položajih, kjer je adrenalin. Takšno je moje trenersko razmišljanje. Zakaj ne bi užival v velikih stvareh? Safet Hadžić

Večina trenerjev se v velikem loku izogiba Olimpiji, ker vedo, kako hitro lahko izgubijo službo. Vi se očitno ničesar ne bojite ...

Rad imam adrenalin. Nisem hazarder, se pa ne bojim ničesar in mi ni težko prevzeti odgovornosti. Kaj hočeš lepšega, kot igrati derbi. Seveda, je pritisk, je adrenalin, ampak - to je to. Nesmiselno je biti trener, če vodiš ekipo pred 50 gledalci. Želim biti v težkih položajih, kjer je adrenalin. Takšno je moje trenersko razmišljanje. Zakaj ne bi užival v velikih stvareh?

Kdaj bo Safet Hadžić tekmo vodil v obleki in kravati?

Mogoče bi morala biti kakšna poslovilna ali banketna tekma. Pri meni je pač tako: kakršen sem, sem. Nima me smisla spreminjati. Obleka ne naredi človeka. Poglejte recimo Kloppa. Takšnega je treba vzeti, kakršen je, takšen je najbolj originalen.

Pričakujete zmago Liverpoola v finalu Lige prvakov?

Ne, pričakujem izenačeno tekmo. Ni favorita, Tottenhama ne gre podcenjevati, Pochettino je odličen trener. Vseeno mi je, pravzaprav, kdo zmaga, upam le, da bomo videli lepo finalno tekmo.