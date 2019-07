Safet Hadžić na večnih derbijih ostaja neporažen. Na šestih tekmah se je trikrat veselil zmage Olimpije, trikrat se je tekma z vijoličastimi končala brez zmagovalca. Po tekmi je Mariboru zaželel veliko sreče na povratni tekmi 2. predkroga Lige prvakov v Stockholmu. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi večni derbi nove nogometne sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije in 137. v zgodovini ni postregel z zadetkom. V Ljudskem vrtu so Ljubljančani večji del tekme igrali z nogometašem manj, česar pa Mariborčani niso znali izkoristiti.

Izredno sem vesel, da smo osvojili točko, ne glede na situacijo, ki se je zgodila. Pokazali smo karakter, pokazali smo veličino kluba in prinesli veselje našim navijačem. Safet Hadžić

V 15. minuti srečanja je Vitalijs Maksimenko globoko na polovici gostiteljev storil prekršek nad Jasminom Mešanovićem. Glavni sodnik Matej Jug je Latvijcu nemudoma pokazal rdeč karton in ga predčasno poslal pod prho.

Olimpija se je znašla v nezavidljivem položaju, a kljub temu, da je imel Maribor številčno prednost, zadetka ni prejela, na drugi strani zelenice pa si je obenem priigrala še nekaj lepih priložnosti iz protinapadov in prekinitev.

Hadžić ostaja nerešljiva uganka za trenerja Maribora Darka Milaniča.

V tem trenutku smo močni, dokaj kvalitetni. Imamo karakter, kar je najpomembneje, in individualno kvalitetne, hitre igralce. Vemo, da ima Maribor težave z nami in morda zaradi tega ni mogel ničesar narediti. Safet Hadžić

Hadžić: Prinesli smo veselje navijačem

Z borbeno in srčno igro so si zagotovili točko na vročem gostovanju, z razpletom tekme so bili zeleno-beli zadovoljni. Tudi glavni trener Safet Hadžić. "Izredno sem vesel, da smo osvojili točko, ne glede na situacijo, ki se je zgodila. Pokazali smo karakter, pokazali smo veličino kluba in prinesli veselje našim navijačem," je na novinarski konferenci dejal 50-letnik, ki je kot trener Olimpije ekipo vodil na šestih večnih derbijih, dobil jih je tri, trikrat pa se je obračun končal brez zmagovalca. "Če ne bi imeli izključenega igralca, bi bili sigurno bolj napadalni, bolj nevarni in bi imeli več priložnosti - ker je to naša igra," je povedal Ljubljančan, ki o Jugovi odločitvi, da izključi Maksimenka, ni želel govoriti: "Za to so inštitucije, ki odgovarjajo. Jaz se osredotočam na svojo ekipo. Zanimajo me naše napake, ne sodniške."

Maribor igra počasi, kar je v slovenski ligi dovolj

Hadžić na večnih derbijih ostaja še neporažen. "Maribor igra počasno. Za našo ligo je dovolj, je pa kvaliteten v igri podaj. Če se dobro postaviš, imajo težave. V tem trenutku smo močni, dokaj kvalitetni. Imamo karakter, kar je najpomembneje, in individualno kvalitetne, hitre igralce. Vemo, da ima Maribor težave z nami in morda zaradi tega ni mogel ničesar narediti," je še pojasnil Hadžić in sklenil: "Ko je izključen igralec v 17. minuti, se ti vse poruši. Potem samo iščeš, kako ne izgubiti tekme. Enostavno smo šli v discipliniran blok in poskušali maksimalno storiti v protinapadih. Maribor nas je stisnil, nekaj možnosti je imel na koncu, vendar smo mu dobro parirali v obrambi."

Nejc Vidmar je ubranil vseh šest strelov, ki so jih Mariborčani sprožili v okvir njegovih vrat.

Že na samem začetku smo ostali brez igralca, a smo vseeno do konca tekme uspeli parirati Mariboru in nismo dopustili, da bi si nasprotniki ustvarili večje priložnosti. Zadovoljni smo z osvojeno točko. Mislim, da gre za realen rezultat. Asmir Suljić

Glavni sodnik Matej Jug je v 15. minuti izključil Vitalijska Maksimenka in pustil pomemben pečat na 64. večnem derbiju v Ljudskem vrtu.

Vidmar: Iz tekme v tekmo rastemo

Maksimenkova izključitev je bila najhitrejša izključitev Olimpijinega nogometaša v zgodovini večnih derbijev (vir: OptaZabar). Hadžić je čez čas ukrepal, namesto Stefana Savića je v igro poslal Maria Jurčevića, ki se je že kmalu zatem izkazal z blokom po nevarnem Pihlerjevem strelu iz bližine. Tudi sicer so bili Mariborčani podjetnejši, na vrata nasprotnika so sprožili 19 strelov, šest jih je zletelo v okvir vrat, kjer je nepremagan ostal vratar Nejc Vidmar. 30-letni čuvaj mreže je bil vselej na pravem mestu, izdatno se je izkazal v 86. minuti, ko je najprej ustavil strel Martina Kramariča, nato pa dovolj oviral rezervista Nardina Mulahusejnovića, ki je iz bližine nastreljal zunanji del mreže. "Bila je specifična tekma. Od 15. minute smo igrali z igralcem manj, ni bilo lahko," je dejal in dodal: "Iz tekme v tekmo rastemo. Nova tekma in nov dokaz, da smo res prava ekipa."

Suljić: Gre za realen rezultat

Lep jubilej je v Ljudskem vrtu dosegel vezist Asmir Suljić. 27-letnik iz Srebrenice je v štajerski prestolnici odigral 50. tekmo v dresu Olimpije. "Že na samem začetku smo ostali brez igralca, a smo vseeno do konca tekme uspeli parirati Mariboru in nismo dopustili, da bi si nasprotniki ustvarili večje priložnosti. Zadovoljni smo z osvojeno točko. Mislim, da gre za realen rezultat," je povedal nogometaš, ki je kariero začel pri Sarajevu.

Časa za počitka ni, Olimpijo v četrtek čaka izjemno pomemben povratni obračun 2. predkroga Evropske lige, ko bo v Stožicah gostil turški Malatyaspor. Prva tekma se je v Turčiji končala brez zmagovalca, je pa Olimpija dosegla dva pomembna zadetka v gosteh.