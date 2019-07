Napoved derbija Maribor – Olimpija

Ljubljančani gredo po četrto zaporedno zmago v Mariboru. V lanskem 14. krogu je Olimpija v Ljudskem vrtu slavila z 2:1, v spomladanskem 32. krogu pa s kar 3:0. Foto: BoBo

V slovenskem prvenstvu imajo boljše izhodišče Ljubljančani, ki imajo po dveh krogih dve zmagi in so bili pred začetkom 3. kroga na vrhu lestvice. Na drugi strani so Marborčani po porazu s Triglavom in remiju z Rudarjem s točko pri repu lestvice ter za tekmeci z druge strani Trojan zaostajajo že za 5 točk.

-2 ali +8 že po treh krogih

Z najslajšo domačo zmago bi se Maribor približal na 2 točki, v primeru uspeha Olimpije na Štajerskem pa bi prednost zeleno-belih pred vijoličastimi po vsega treh krogih znašala neverjetnih 8 točk. Zaradi tega je tekmovalni pomen derbija izredno velik, ob tem, da sta oba največja slovenska nogometna kluba predvsem obremenjena z evropskimi tekmami.

Maribor je med tednom doma z 2:1 ob veliki premoči premagal prvaka Švedske AIK in ga v sredo čaka povratna tekma 2. predkroga Lige prvakov v Stockholmu. Slovenski prvaki tudi v primeru poraza nadaljujejo evropsko poletje, saj bi se nato prestavili v kvalifikacije za Evropsko ligo, kjer tekmuje Olimpija. Ljubljančani so v četrtek ob dobri predstavi remizirali v Turčiji pri Malatyasporju (2:2), s katerim povratno tekmo 2. predkroga Evropske lige igrajo doma v Stožicah.

Hadžić ne bo postavil »bunkerja« v Ljudskem vrtu

Maribor ni dal soglasja za prestavitev derbija

Zaradi natrpanega urnika in tekmovalno-finančnega pomena Uefinih tekmovanj je Olimpija predlagala preložitev derbija, a se Maribor ni strinjal. Nasprotna zgodba se je zgodila v paru Domžale - Mura, kjer sta v skladu s predpisi NZS-ja oba kluba soglašala s prestavitvjo dvoboja, tako da bo zadnja tekma 3. kroga odigrana 12. septembra ob 20.10.

Martin Milec, branilec Maribora: "Jasno je, kaj nas zanima. Zmaga. Čas je, da zmagamo v derbiju. Na zadnjih derbijih doma nismo bili pravi in čas je, da tri točke ostanejo doma."

Safet Hadžić, trener Olimpije: "Vemo, da bo težka tekma. Imeli bomo malo časa za prilagoditev in osvežitev, ampak derbi je derbi. Naredili bomo vse za zmago."

Milanič: Pred derbijem obe ekipi v zelo dobri formi

Kronaveter zaradi kazni ne bo prvo ime

Glede na prikazano doslej bo Mariboru močno manjkal kaznovani Rok Kronaveter, ki je bil do poletja motor Olimpije in bi brez izključitve v Velenju bil osrednje ime derbija. V samo nekaj nastopih za klub iz rodnega mesta se je Kronaveter uveljavil kot novi vodja moštva. V konici napada vijoličasti močno pogrešajo napadalca Luka Zahovića, lanskega prvega strelca Prve lige.

Gostje so pri tem v prednosti s popolno zasedbo, ob tem pa ima trener Hadžić tri razigrane napadalce, ki so zadeli po dvakrat: Endri Cekici, Luka Menalo ali Ante Vukušić.

Hadžića pred derbijem najbolj skrbi regeneracija

Hadžić nerešljiva uganka za Milaniča

Statistika v zadnjem obdobju derbijev je na strani Ljubljančanov, ki so neporaženi na petih od zadnjih šestih prvenstvenih obračunov. Maribor je doma na ligaškem derbiju zmagal nazadnje 17. novembra 2017, Olimpijo pa je v ligi nazadnje ugnal 19. avgusta 2018, ko je v Stožicah slavil s 3:0.

Olimpija je lani dobila oba prvenstvena gostovanja v Ljudskem vrtu, prvega z 2:1, drugega pa s kar 3:0. Dodaten plus v korist zeleno-belih je tudi zmaga v pokalnem finalu v Celju konec maja z 2:1. Predvsem pa trener Safet Hadžić še ni izgubil derbija.

V Šiški dvoboj novincev

Po petkovi tekmi brez golov v Celju je vodstvo na lestvici prevzel Aluminij (0:0). Soboto je zaznamovala dogodkov polna tekma v Kranju, kjer je Triglav s 3:2 odpravl Rudar. Prva nedeljska tekma prinaša obračun novincev v Prvi ligi. Na ŽAK-u v Ljubljani se bosta soočila lanska najboljša drugoligaša Bravo in Tabor Sežana.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog

Nedelja ob 17.30:

BRAVO - CB24 TABOR SEŽANA

Nedelja ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA



Verjetni postavi:



Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Kotnik, Hotić, Požeg Vancaš, Mešanović.



Olimpija: Vidmar, Šme, Bagnack, Samardžić, Maksimenko, Tomić, Putinčanin, Cekici, Savić, Menalo, Vukušić.



Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



TRIGLAV - RUDAR 3:2 (2:1)

500; Majcen 22., 40./11-m, Tijanić 78.; Črnčič 44., Tučić 55.

RK: Kašnik 40., Škoflek 68./oba Rudar

CELJE - ALUMINIJ 0:0

300 gledalcev.