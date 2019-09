Rok Kronaveter je priznal, da je v 83. minuti po dvoboju z Miralom Samardžićem v kazenskem prostoru upravičeno dobil rumeni karton, ko je želel izsiliti 11-metrovko. Foto: www.alesfevzer.com

Kronaveter v 93. minuti potopil Olimpijo

"Krivdo seveda prevzemam nase. Narobe sem ocenil podajo, imel sem napeto mišico in žoga se mi je preveč odbila. V tistem trenutku se mi je zdela to pravilna odločitev, a sem naredil napako. Na žalost sem ekipo pustil na cedilu, toda tako je v športu. Treba se bo iz tega nekaj naučiti, upam, da se bom lahko hitro odkupil. Težko je na tak način izgubiti tekmo, a mislim, da je še dovolj tekem, da pokažemo pravi obraz. Prenehati bo treba z napakami," je po sobotnem derbiju 12. kroga Prve lige TS v Ljubljani zmajeval z glavo vratar Olimpije.

"Pričakoval sem, da bo imel težave z žogo, ker ni bila idealna podaja oziroma neprijetna za vratarja. Pričakoval sem, da bi se lahko odbila. Naredil je napako, jaz pa sem to izkoristil. Po izenačenju na 2:2 se je ritem umiril, kazalo je, da bo remi, a smo vseeno čakali na njihovo napako oziroma verjeli do konca. Obrestovalo se nam je in lahko rečem, da smo zasluženo zmagali," je ključni trenutek na tekmi, zahtevno podajo Erica Boakyeja nazaj in svoj drugi gol, opisal Kronaveter.

Šest zadetkov na derbiju Olimpija – Maribor

Ni bilo 6:5

Ljubljančani so vsaj en zadetek prejeli na zadnjih osmih tekmah, sedmih v prvenstvu in eni v pokalu. Trener Safet Hadžić je pred obračunom vodilnih ekip v Stožicah dejal, da je pomembno le, da Olimpija doseže gol več kot tekmeci, čeprav ti zadenejo petkrat. Tokrat so mrežo zatresli štirikrat, a je gostiteljem zmanjkalo časa za odgovor.

Tako kot so zatajili na koncu tekme, so tudi na začetku. V prve pol ure so bili neprepoznavni, Maribor je imel vse niti v svojih nogah. "Uvodnih 20 minut je bilo res slabih, nismo se dogovorili, da tako začnemo tekmo. Potem smo le začeli igrati. V celoti gledano je bilo na trenutke super, na trenutke pa res neorganizirano in nedopustno," je povedal Vidmar.

Pokazal spoštovanje do Olimpije

Hadžić je pred tekmo za Delo potrdil, da plače v klubu zamujajo, vendar nogometaši Olimpije v tem niso iskali izgovorov za poraz, tudi kapetan ne: "Ni to glavni razlog. Seveda ni prijetno, a daleč od tega, da bi to odločalo. Na igrišču se te stvari pozabijo."

Če se je Kronaveter svojega prvega zadetka v 16. minuti za vodstvo z 2:0 proti nekdanjemu klubu še rezervirano veselil, si je pri zmagovitem v sodnikovem podaljšku dal duška. "Veselil sem se ga kot vsak igralec, ki odloči neko tekmo. Bilo je v mejah normale, pokazal sem določeno spoštovanje do kluba, za katerega sem igral. Normalna reakcija je bila, da sem stekel do Viol."

Nemanja Mitrović je pred prihodom v Maribor igral za poljskega prvoligaša Jagiellonio Bialystok. Foto: www.alesfevzer.com

Samardžić (pre)hitro padel

Derbi ni bil poseben le zanj, ampak tudi za Nemanjo Mitrovića. "Ni bilo nobenih provokacij, mogoče malo več za Nemanjo (smeh). Lepo se je bilo vrniti sem, vesel sem, da smo zmagali," je zatrdil "Krona" in imel pri tem v mislih dogodke tik pred drugim zadetkom Olimpije, ko so Green Dragonsi razvili transparent z "dobrodošlico" za svojega nekdanjega kapetana in v kazenski prostor zmetali nekaj vodnih balonov.

"Baloni in žvižgi so sestavni del športa. Take stvari se dogajajo v nogometu, nimam nobenih zamer. Nikoli še nisem bil v takem položaju, zato sem čutil nekaj nervoze pred začetkom tekme," je razložil Mitrović, ki je v Stožicah preživel štiri leta in pol.

Kako je komentiral prekršek za 11-metrovko v 54. minuti? "Malo sem povlekel Samardžića, ki pa je prehitro padel. Tudi to je sestavni del nogometa."

Malce smo zaspali pri vodstvu z 2:0. Prve pol ure je bilo res dobrih, a nismo zadeli za 0:3. Imeli smo veliko priložnosti, Kronaveter in Zahović sta bila blizu. Drugi polčas ni bil naboljši, toda najbolj pomembne so tri točke. Na visoki ravni je treba igrati vsaj 60 minut, ne le 30. Kronaveter je že v zelenem dresu dokazal, da je najboljši igralec Prve lige. Tudi na tem derbiju je to znova potrdil. Nemanja Mitrović

V soboto nov derbi: Maribor - Mura

Za 26-letnega branilca je Darko Milanič po tekmi izjavil, da postaja vodja obrambe. "Težko je govoriti, da sem že šef obrambe. Le mesec dni sem šele v Mariboru," se je te ocene malce otepal Mitrović, ki je stopil v velike čevlje svojih predhodnikov Marka Šulerja in Saše Ivkovića.

Po prvi tretjini prvenstva sta Maribor in Olimpija zdaj izenačena na vrhu lestvice pri 24 točkah. "Šest zaporednih zmag nam je dalo veliko samozavesti in mislim, da se je to tudi videlo na igrišču. Zdaj nam bo lažje. V soboto v Ljudski vrt prihaja Mura, čaka nas nov derbi in nova težka tekma. Pričakujem, da se bo znova zbralo veliko ljudi. Če bomo mi pravi, mislim, da se ni bati za nove tri točke," je napovedal Kronaveter, ki na prejšnjih štirih tekmah ni igral vseh 90 minut, tokrat pa ga je Milanič na zelenici pustil do konca in zadel v polno.

Mitrović in Samardžić po derbiju v Stožicah

Pogovor s trenerjema Hadžićem in Milaničem po koncu tekme