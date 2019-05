Luka Zahović je s trinajstimi goli prvi strelec Maribora. Foto: BoBo

Vijoličasti imajo pred branilci naslova Ljubljančani pet krogov pred koncem 11 točk naskoka, tako da bi jim današnja zmaga naslov zagotovila tudi teoretično. Tekma se bo začela ob 17.45.

Četrti prvenstveni večni derbi te sezone bo na sporedu 11. maja in prav na ta datum pred šestimi leti so si Mariborčani v boju z Ljubljančani v Ljudskem vrtu zagotovili enajsto zvezdico. Varovanci Darka Milaniča bi se tako vsaj deloma oddolžili Ljubljančanom za lanski spodrsljaj, ko jim je poraz v Ljudskem vrtu v predzadnjem krogu odvzel naslov.

“Zavedamo se, da se bodo izmenjevali trenutki prevlade in trenutki, ko bo treba potrpeti, se odzvati na njihove napade. Tako je bilo zmeraj in sem prepričan, da bo tudi tokrat. Ko bomo imeli možnost zabiti, moramo biti odločni in lačni golov. Ne smemo pa v nobenem trenutku pomisliti, da je tekma odločena, tudi ob morebitni prednosti. Pričakujem tekmo, v kateri bo treba imeti vse – tempo, dinamiko, a tudi pravo ravnovesje med obrambo in napadom,” pravi Milanič.

V tej sezoni so Mariborčani in Ljubljančani odigrali tri medsebojne prvenstvene tekme, v 23. krogu je bil izid v Ljubljani 0:0, v 14. je Olimpija v Mariboru zmagala z 2:1, v 5. pa Maribor v Ljubljani s 3:0.

Ekipi se bosta 30. maja pomerili še v finalu slovenskega pokala.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. krog

Sobota ob 15.20:

KRŠKO - MURA

Ob 17.45:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Olimpija želi preprečiti slavje Maribora na derbiju.

Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE

DOMŽALE - GORICA 2:1 (0:1)

700; Gnezda Čerin 55., Vuk 90.;

Filipović 42.

RUDAR - ALUMINIJ 3:0 (0:0)

300; Kobiljar 50., 57., Škoflek 74.

RK: Koblar 55., Ivančič 66./Aluminij