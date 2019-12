Maribor je najslabšima obrambama lige – Triglavu in Rudarju – skupaj zabil le en gol. Foto: www.alesfevzer.com

Vijoličasti so se mučili že v soboto proti Triglavu, ki je sredi Ljudskega vrta slavil z 0:2. Recept za zmago so jim v sredo pokazali nogometaši Aluminija, ki so Kranjčanom nasuli kar osem golov. Da napadalna kriza Maribora ni zgolj muha enodnevnica, je v sredo potrdil zadnjeuvrščeni Rudar, ki je izvlekel remi (1:1). Trener Darko Milanč je tako kot v soboto objokoval zamujene priložnosti.

Maribor iz Velenja le z eno točko

"Spet smo imeli veliko število priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Na drugi strani pa je nasprotnik v 1. polčasu enkrat prišel čez polovico igrišča in nam zatresel mrežo. Čeprav so se nogometaši Rudarja nizko, organizirano branili, smo si ustvarjali priložnosti, nismo pa jih zaključili, kot bi morali. Neučinkovitost nam je odnesla zmago. V igri smo bili dobri, toda nenatančni, ko smo iskali pot do mreže," je za klubsko spletno stran povedal Milanič.

"Končni vtis jeseni kvari rezultat zadnjih tekem, o tem ni dvoma. Vzroke pa gre iskati v slabem izkoristku priložnosti. Že v Kidričevem smo jih imeli veliko, a smo dvakrat zadeli in zmagali. Zdaj dvakrat nismo bili uspešni, čeprav smo se tolikokrat znašli v obetavnih položajih. Škoda,” je povedal Milanič in se že ozrl v prihodnje leto: "Ni nam treba iti daleč nazaj v zgodovino, da se spomnimo, kaj vse se je dogajalo in kakšni zaostanki so vmes že bili izničeni. Pa kaj vse se je dogajalo že v tej sezoni. Tekem je ogromno, prvenstvo je dolgo. Zdaj se je treba odpočiti, začeti priprave na spomladanski del in potem se bodo obrnile tudi zadeve v igri. Včasih bomo zadeli tudi s prvim udarcem ali zmagovali tekme z manj priložnostmi."

Namesto sedmih le štiri točke naskoka

Domžale prekrižale načrte Olimpiji

Lepo priložnost, da pobegne večnim tekmecem za sedem točk, je zamudila Olimpija, ki je v 20. krogu doživela četrti poraz, prvega po mesecu dni, ko je klonila v Murski Soboti. Do celotnega plena so v Stožicah prišli Domžalčani (0:1), ki so slavili z zadetkom Senijada Ibričića z enajstmetrovke v 53. minuti. Najlepšo priložnost za izenačenje so imeli Ljubljančani v 79. minuti, vendar je prvi strelec lige Ante Vukušić zapravil najstrožjo kazen. To se mu je pripetilo že na drugi tekmi zapored. Od 80. minute je imela Olimpija tudi igralca več na zelenici, a tudi to ni obrodilo sadu.

Pogovora s Safetom Hadžićem in Andrejem Razdrhom

"Želeli smo si zmago, a smo dobili gol v nepravem trenutku. Pozneje smo imeli priložnosti, ki jih nismo izkoristili, in Domžale so prišle do zmage, lahko bi rekel iz ene ali dveh priložnosti. Škoda, da nismo Mariboru ušli za sedem točk, ampak prvenstvo je dolgo. Na napakah se učimo," je pred kamerami TV Slovenija povedal trener Safet Hadžić. Tragični junak tekme je bil Vukušić, ki je poleg enajstmetrovke zapravil še nekaj priložnosti. "Verjetno tudi v glavi ni več tak, kot je bil. Enostavno gre za konec sezone, take priložnosti bi moral izkoristiti," je povedal Hadžić.

Prvenstvo se bo nadaljevalo 22. februarja in takoj prineslo večni derbi med Mariborom in Olimpijo.

Zmagovalec jeseni na koncu prvak v 18 od 28 primerov

Še podatek za ljubitelje statistike. Jesenski prvak je obdržal prednost in osvojil naslov v 18 od 28 primerov. Najvišjo prednost pred spomladanskim delom je imel z enajstimi točkami Maribor, ki je nato osvojil naslov. Zadnje tri jesenske naslove so osvojili Mariborčani, enkrat jim je končno zmagoslavje preprečila Olimpija.