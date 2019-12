Mura je na zadnjih treh tekmah osvojila le točko. Foto: www.alesfevzer.com

Tako Mura kot Bravo sta v zadnjem krogu izgubila. Sobočani so klonili v Celju, Bravo pa v ljubljanskem obračunu proti Olimpiji. Na obeh medsebojnih srečanjih je bilo doseženih veliko število golov. V Murski Soboti so gostitelji slavili s 4:3, v prestolnici pa sta si moštvi razdelili točki, ko je bilo 3:3.

Ibričić do konca kariere v Domžalah

Dan po zmagi v Stožicah (0:1) so Domžale podaljšale pogodbo s Senijadom Ibrčićem, ki je tekmo v sredo odločil z natančno izvedeno enajstmetrovko in jo zaradi rdečega kartona končal predčasno. 34-letni kapetan domžalske zasedbe je podaljšal pogodbo do leta 2024. Tako bo ob Kamniški Bistrici sklenil karieri, nato pa bo zasedel eno od funkcij v vodstveni strukturi kluba

"Podaljšanja sodelovanja sem izredno vesel. Podpisal sem eno najljubših in najdaljših pogodb v karieri in v zadovoljstvo in čast mi je, da mi klub ponuja takšno priložnost. Dejstvo je, da bom tukaj ostal tudi po koncu igralne kariere, tako da se na zimski odmor zagotovo odpravljam najsrečnejši," je za spletno stran kluba dejal nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine.

"Igralska pogodba ga veže še leto in pol, odločitev, kdaj bo naredil tranzicijo, pa je popolnoma v njegovih rokah. V kolikor se bo počutil dobro in bo verjel, da lahko ekipi pomaga na igrišču, bo z nami tam, nato pa bo okrepil strokovni štab in deloval kot svetovalec za športno politiko kluba," je dodal športni direktor Domžal Matej Oražem.

20. krog, četrtek ob 17.00:

MURA - BRAVO 1:1 (-:-)

Laci 21.; Brekalo 9.

Odigrano v sredo:

OLIMPIJA - DOMŽALE 0:1 (0:0)

1.700; Ibričić 53./11-m

RK: Bagnack 91.; Ibričić 80.

Vukušić (Olimpija) je v 79. minuti zapravil 11-m.

RUDAR - MARIBOR 1:1 (1:1)

300; Petrović 45.; Kronaveter 20.

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE 0:4 (0:2)

200; Vizinger 23., Božić 43., 65., Lotrič 88.

ALUMINIJ - TRIGLAV 8:1 (4:0)

300; Klepač 7., 51., Leko 15., 21., Vrbanec 39., Živković 57., Bosilj 84., 89.; Hasanaj 69.