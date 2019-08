Dejan Lazarević je ob koncu prvega polčasa stresel okvir vrat. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji imajo po štirih zmagah in enim remijem na vrhu dve točki naskoka pred Aluminijem. V Kidričevem imajo lepo priložnost, da povečajo prednost pred zasledovalci in predvsem pred največjim tekmecem Mariborom, ki s tekmo več po spodrsljaju v Celju zaostaja za sedem.

"Zagotovo nas čaka izjemno zahtevna naloga. Kot v vsako drugo tekmo gremo tudi tokrat na zmago, da tri točke ostanejo v Kidričevem," je pred obračunom z Olimpijo dejal domači vezist Nikola Leko, ljubljanski kapetan Nejc Vidmar pa je dodal: "V prvenstvu nam za zdaj kaže dobro, igra je prava, vendar pa se ne smemo zadovoljiti s tem. Na treningih delamo dobro. Imamo večjo konkurenco za mesta v ekipi kot v pretekli sezoni, kar je dobro za nas, upam, da bomo tako nadaljevali. Vemo, da nas čaka maksimalno motivirana ekipa in ne bo nam lahko."

Mura, ki je poleg Olimpije in Aluminija še edina neporažena ima po dve zmagi in remija. Gosti Rudar, ki tako kot Domžale še ni vpisal zmage in je s tremi točkami 11.

Domžale še vedno brez zmage

Domžalčani tudi po peti odigrani tekmi ostajajo brez zmage, z drugim remijem pa so še naprej zadnji na lestvici. Gostje so si priigrali najlepšo priložnost na tekmi, veselje jim je po izvrstni akciji preprečil okvir vrat, toda tudi Ljubljančani, ki so osvojili peto točko sezone, so bili v sosedskem dvoboju kar nekajkrat nevarni.



Vrsta Simona Rožmana je imela terensko pobudo, a vse do zaključka prvega dela je bil nevarnejši Bravo. Mitja Križan je bil v dveh protinapadih nenatančen, Mustafa Nukić pa je v 38. minuti z razdalje streljal prek vrat. Sedem minut kasneje so imenitno hitro akcijo izpeljali gostje. Sven Karić je podal Tonćiju Mujanu, ta je podaljšal do Adama Gnezde Čerina, ki je žogo dvignil v kazenski prostor, kjer je z volejem Dejan Lazarević stresel prečko.



Že v prvi minuti nadaljevanja je po podaji Janeza Piška, ki je pred dnevi okrepil domžalsko vrsto, nevarno streljal Matej Podlogar, s parado pa se je izkazal Igor Vekić, ki je dobro posredoval tudi nekaj minut kasneje, ko je z leve strani poskusil Senijad Ibričić. Kmalu zatem se je s posredovanjem na drugi strani izkazal Ajdin Mulalić, ki je zaustavil strel Luke Žinka z glavo. V 84. minuti je bilo še enkrat vroče pred ljubljanskimi vrati, a je Podlogar zadel le Darka Zeca, potem ko je Vekić zapustil svoja vrata.



6. krog:

BRAVO - DOMŽALE 0:0

Ob 18.00:

MURA - RUDAR 0:0 (0:0)

Ob 20.15:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - TRIGLAV 2:0 (1:0)

600; Sikimić 39./11-m, Babić 93.

CELJE - MARIBOR 2:1 (1:0)

3.000; Vizinger 30., Peričić 84./ag; Požeg Vancaš 67.

Zahović (Maribor) je v 35. minuti z 11-m streljal prek vrat.