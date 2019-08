Sežanci se veselijo vodilnega gola Stevana Stevanovića. Foto: Reuters

Kraševci so dobro odprli tekmo. V 18. minuti je namreč Rodrigue Bongongui na desni strani ukradel žogo neodločnemu Miralu Samardžiću, nato pa podal pred vrata, kjer je osamljeni Stevan Stevanović z diagonalnim strelom po tleh matiral Nejca Vidmarja.

Menalo izenačil z glavo

Odgovor Olimpije je sledil deset minut kasneje. Marko Putinčanin je z leve strani poslal natančen predložek na daljšo vratnico Luki Menalu, ki je z glavo ukanil Ariana Renerja.



Vukušić "zbezal" žogo v gol za 2:1

Zmaji so v 57. minuti prišli do popolnega preobrata. Akcijo Putinčana in Stefana Savića je zaključil Ante Vukušić, ki je ob Marku Ristiću žogo s kakšnega metra uspel spraviti čez golovo črto za 2:1.

Rdeči karton za Tomića

Olimpija je v 77. minuti ostala brez Tomislava Tomića, ki je zaradi obračunavanja oziroma udarca Stjepana Babića prejel še drugi rumeni karton, ki je pomenil predčasno pot v slačilnico. Sežanci so po izključitvi vrgli vse sile v napad.

Luka Menalo je z diagonalnim strelom z glavo izenačil na 1:1. Foto: www.alesfevzer.com

Suljić zapušča Olimpijo

Olimpija je v Sežani igrala brez Asmirja Suljića, ki očitno zapušča klub. Suljić se je namreč na družbenem omrežju Instagram že poslovil od ljubljanskega kolektiva. "Hvala, Olimpija. Imel sem čast igrati za največji klub v Sloveniji. Spoznal sem prijatelje za celo življenje. Veliko sreče v prihodnosti," je zapisal Suljić. Po nekaterih namigovanjih naj bi kariero nadaljeval na Poljskem. V javnosti pa so se pojavile govorice o tem, da bi lahko nov član Olimpije postal mladi turški bočni branilec Faruk Cen Genc.

Brkić v Triglav, Kadrić v Rudar

Olimpijo po Suljiću zapušča tudi Goran Brkić. Ta se je kot posojen igralec do konca sezone pridružil tekmecu iz prve lige kranjskemu Triglavu, pri katerem so že potrdili prihod 28-letnega srbskega vezista. Poleg tega so pri Olimpiji ostali tudi brez Harisa Kadrića, ki so ga do konca sezone posodili velenjskemu Rudarju.

V drugi sobotni tekmi bo vodilni Aluminij gostil Muro.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 8. krog

Danes ob 17.00:

CB24 TABOR SEŽANA - OLIMPIJA 1:2 (1:1)

Stevanović 19.; Menalo 28., Vukušić 57.

RK: Tomić 77./Olimpija



Ob 20.15:

ALUMINIJ - MURA

Nedelja ob 18.00:

CELJE - RUDAR

Ob 20.10:

DOMŽALE - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

BRAVO - TRIGLAV 1:0 (0:0)

640; Agboyi 60./11-m

RK: Križan 85.; Česen 55., Kuhar 59., Gajić 88.