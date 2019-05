Ljubljanska obramba dobro pazi na Jana Mlakarja. Foto: BoBo

Mariborčani imajo namreč pred Ljubljančani pet krogov pred koncem 11 točk naskoka, tako da bi jim današnja zmaga naslov zagotovila tudi teoretično. V ekipi Olimpije ni Tomislava Tomića, ki mu je poteklo zdravniško spričevalo.

Kadrić ohladil Ljudski vrt

Po uvodnem tipanju obeh moštev in nekoliko več pobude na strani Maribora so v 15. minuti povedli Ljubljančani. Dino Štiglec je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Haris Kadrić med dvema branilcema vijoličastih Sašo Ivkovićem in Aleksandrom Rajčevićem prišel do strela z glavo in žogo preusmeril za hrbet Kenana Pirića.

Kronaveter povišal na 2:0

A le tri minute kasneje so zelenobeli še povišali vodstvo. Tokrat je z desne strani podal Jan Andrejašič, Rok Kronaveter pa je v kazenskem prostoru mojstrsko že v padcu z glavo ukanil Pirića. Kronaveter, Mariborčan v ljubljanskem dresu, se gola ni veselil. Šok v Ljudskem vrtu je bil popoln.

Čekići kaznoval napako Derviševića

Vijoličasti so imeli sicer žogo več v nogah, a Olimpija je bolje stala na igrišču in bila nevarnejša. Zmaji so v 35. minuti zabili še tretji gol. Amir Dervišević je pred svojim kazenskim prostorom napravil veliko napako in podal na nogo Enderju Čekićiju, ki je potegnil še nekaj metrov, nato pa z roba kazenskega prostora z diagonalnim strelom matiral Pirića.

Vidmar ustavil Vrhovca, Pirić pa Kadrića

V 43. minuti je Blaž Vrhovec sprožil s kakšnih 25 metrov, a se je z izjemno parado izkazal Nejc Vidmar. Malo kasneje se je na drugi strani izjemna priložnost ponudila Kadriću, ki bi lahko povišal na 4:0, vendar je bil Pirić na mestu. Vratar Maribora se je znova izkazal že v naslednji akciji, ko je posredoval po akciji iz kota. Tudi statistika prvega polčasa govori o premoči gostov: posest žoge 53:47, streli 9:5, v okvir vrat 6:1.

Mura zmagala v Krškem

V prvi tekmi dneva je Mura ugnala zadnjeuvrščeno Krško s 3:0. Gostje so na stadionu Matije Gubca povedli v 25. minuti, ko je Luka Volarič po predložku Luke Bobičanca iz kota nespretno premagal svojega vratarja Žigo Freliha. Muraši so vodstvo povišali v 49. minuti. Bobičanec je sprožil z roba kazenskega prostora, Frelih je odbil žogo, a le do Roka Sirka, ki je žogo poslal pod prečko za svoj 15. gol v sezoni. Piko na i zmagi gostov pa je v 83. minuti z glavo postavil Nik Lorbek. Prekmurci so vsaj začasno skočili na četrto mesto, ki prinaša tekmovanje v Evropi.



Mura je zmagala enajstič v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. krog

Danes ob 17.45:

MARIBOR - OLIMPIJA 0:3 (0:3)

12.000; Kadrić 15., Kronaveter 18., Čekići 35.

KRŠKO - MURA 0:3 (0:1)

Volarič 25./ag, Sirk 49., Lorbek 83.

DOMŽALE - GORICA 2:1 (0:1)

700; Gnezda Čerin 55., Vuk 90.;

Filipović 42.

RUDAR - ALUMINIJ 3:0 (0:0)

300; Kobiljar 50., 57., Škoflek 74.

RK: Koblar 55., Ivančič 66./Aluminij

Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE