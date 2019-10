Nogometaši Olimpije branijo dve točki prednosti pred Mariborom in Aluminijem. Foto: www.alesfevzer.com

Prvouvrščena Olimpija v 14. prvenstvenem krogu brani dve točki naskoka pred najbližjima zasledovalcema Mariborom in Aluminijem, ki bosta svoji tekmi odigrala v nedeljo.

Čeprav je Olimpija favorit, so Velenjčani dokazali, da so lahko še kako nevarni. V letošnji sezoni so že slavili v Stožicah, in sicer v Pokalu Slovenije pred natanko mesecem dni, ko je Olimpijo izločil Damjan Trifković.

Knežević v 5. minuti zatresel mrežo Rudarja

Olimpija je hitro pritisnila Rudar. V 3. minuti sta Ante Vukušić in Stefan Savić v eni akciji dvakrat stresla prečko. Malo kasneje pa vodstvo domačih. Najnovejša okrepitev zmajev Bojan Knežević je po podaji Anteja Vukušića v kazenski prostor žogo "s prve" poslal pod prečko. Vratar Tomaž Stopajnik je bil nemočen.

Vukušić dvakrat v polno

Olimpija je še naprej nizala napade in v 13. minuti povišala vodstvo. Branilec Rudarja Josip Filipović je žogo nesprento izbil na noge Vukušiću, ki je nato z roba kazenskega prostora še drugič ukanil Stopajnika. Rudar je bil povsem nemočen in predvsem očitno demoraliziran. V 21. minuti je Vukušić povišal na 3:0. Hrvaški napadalec je namreč po akciji iz kota žogo z nekaj metrov pospravil v mrežo.

Triglav je bil v Murski Soboti blizu zmagi. Foto: www.alesfevzer.com

Majcen v polno za vodstvo Triglava

V prvi tekmi dneva je Triglav v Murski Soboti povedel v 7. minuti. Luka Majcen je vtekel na podajo z desne strani, nato pa za prvo vratnico matiral Matka Obradovića.

Mulić izenačil na 1:1

Prekmurci so jalovo napadali za izenačenje vse do 75. minute. Nato je Žan Karničnik vtekel na globinsko odajo, ušel dvema kranjskima branilcema in tik pred vratarjem Obradovićem podal na levo stran, kjer je osamljeni Fejsal Mulić žogo z nekaj metrov poslal v prazna vrata.

Majcen in Tijanić matirala domačo obrambo

A veselje domačih je bilo kratkotrajno, saj je Triglav v 80. minuti spet povedel. Majcen je potegnil v protinapad, nato pa podal na desno stran, kjer je osamljeni David Tijanić stekel proti Obradoviću in ga matiral s strelom med nogami.

Bubnjara priboril enajstmetrovko

Ko je že kazalo, da bodo Kranjčani iz Prekmurja odšli s polnim izkupičkom, je vratar Jalen Arko v 91. minuti podrl Andrijo Bubnjaro, tako da je sodnik Dejan Balažic pokazal na belo točko. Zanesljivo jo je izvedel Amadej Maroša. Končna statistika: posest žoge 62:38, streli 18:7, v okvir vrat 5:4 - vse za Muro.

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog

MURA - TRIGLAV 2:2 (0:1)

Mulić 75, Maroša 91./11-m.; Majcen 7., Tijanić 80.

Danes ob 16.45:

OLIMPIJA - RUDAR 4:0 (-:-)

Knežević 5., Vukušić 13., 22., Boakye 33.

Ob 18.45:

CELJE - DOMŽALE

Nedelja ob 14.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MARIBOR

Ob 16.30:

ALUMINIJ - BRAVO

Ekipa

Z R P G Toč. Olimpija 13 8 3 2 30:17 27 Maribor 13 7 4 2 27:12 25 Aluminij 13 7 4 2 16:7 25 Mura 14 6 7 1 23:15 25 Celje 13 5 6 2 26:14 21 Bravo 13 3 4 6 18:25 13 Tabor Sežana 13 4 1 8 13:20 13 Domžale 13 3 4 6 17:26 13 Triglav 14 3 2 9 18:33 11 Rudar 13 0 5 8 13:32 5