Gostitelji se bodo v napadu zanašali predvsem na letos odličnega Daria Vizingerja, z 12 zadetki drugi strelec letošnje sezone.

Pri Muri je trenutno v izjemni formi Luka Šušnjara, ki branilcem v Prvi ligi povzroča ogromno preglavic, tudi na zadnji tekmi v Sežani se je vpisal med strelce, a so črno-beli Primorsko zapustili z zgolj točko (1:1).

Gre za obračun tretje- in četrtouvrščene ekipe prvenstva. Gostje iz Murske Sobote so na dozdajšnjih 18 tekmah po osemkrat zmagali in remizirali, dvakrat izgubili. Dva poraza več imajo Celjani, ki so zmagali in remizirali po sedemkrat. Za Muro na lestvici zaostajajo za štiri točke.

To bo že tretji letošnji obračun med Celjem in Muro. Ekipi sta se prvič srečali v uvodnem krogu prvenstva, ko je bilo na stadionu Z'dežele 2:2, v 10. krogu so Sobočani v Fazaneriji zmagali z 1:0.

Zadnjo sobotno tekmo bodo odigrali v Ljudskem vrtu, kjer od 16.55 dalje Maribor gosti kranjski Triglav.

V živo

Prva liga Telekom Slovenije, 19. krog

Danes ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ

Ob 13.50:

CELJE - MURA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR - TRIGLAV

Nedelja ob 13.00:

BRAVO - OLIMPIJA

Ob 15.00:

DOMŽALE - RUDAR