Trener Olimpije Robert Pevnik je prepričan, da so njegovi varovanci odlično pripravljeni na spomladanski del domačega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Med zimskim premorom je Olimpija precej prevetrila svojo zasedbo, prvi pravi preizkus bodo Krčani, ki na stadionu Matije Gubca upajo na ugoden izid.

"Odlično smo pripravljeni na nedeljsko tekmo in to bomo tudi pokazali. Krško je dobra ekipa, zelo jih cenimo, a naš cilj so vse tri točke," pred današnjim obračunom meni glavni trener Ljubljančanov Robert Pevnik.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog

Nedeljske tekme:

TRIGLAV - ALUMINIJ 3:0 (3:0)

Mertelj 31., Majcen 43./11-m, 45.

Ob 15.30:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE

Ob 17.30:

KRŠKO - OLIMPIJA

Sobotni tekmi:

CELJE - GORICA 4:3 (4:2)

250; Požeg Vancaš 7., 44., Vizinger 7., Brecl 38.; Velikonja 2., 54./11-m, Smajlagić 4.

MARIBOR - MURA 1:1 (0:0)

10.600; Tavares 62.; Maroša 52.