Danes zvečer bo Fazanerija gostila derbi 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

Vijoličasti so si med tednom zagotovili igranje v 3. predkrogu letošnje Lige prvakov, potem ko so na fantastični tekmi v Stockholmu v podaljšku dosegli odločilni zadetek.

Toda evropska vročica je mimo, na vrsti je domače prvenstvo, v katerem imajo aktualni državni prvaki po treh odigranih krogih na računu zgolj dve točki, na lestvici pa so uvrščeni na predzadnje, deveto mesto.

Milanič: Čaka nas zahtevna tekma

Fazanerija vsekakor ni lahko gostovanje, tega se zelo dobro zaveda trener Maribora Darko Milanič. "Porabili smo veliko moči, o tem ni dvoma. Za nami je intenzivna tekma, 120 minut velikega boja. Po četrtkovem kratkem je bil tudi petkov trening še namenjen regeneraciji in smo tokrat zaključni del priprav opravili v soboto dopoldne. Ob tem je kar nekaj igralcev dobilo močno udarce, pri nekaterih se je nabralo veliko minut, Kronaveter je kaznovan, tako da je sestava moštva negotova in bo za sobotni nastop izbranih 11 najprimernejših v tem trenutku. Kakšna misel je vmes že ušla tudi k Rosenborgu, toda dovoljene bodo šele od nedelje. Čaka nas zahtevna tekma, treba se bo dobro odzvati proti moštvu, ki ima svojo strategijo, vztrajati pri našem načrtu in zmagati," je povedal Primorec za uradno klubsko spletno stran.

Šimundža v izjemnem pričakovanju derbija

Derbija 4. kroga se veseli tudi trener Ante Šimundža. "Veseli nas, da bo na sporedu nova evropska tekma. Maribor je evropska ekipa, ki odlično zastopa slovenski nogomet v Evropi že nekaj let. Po prostem koncu tedna je izjemno pričakovanje te tekme, kako nadaljevati na evropskem nivoju," pa je za Murino spletno stran dejal nekdanji trener Maribora, ki verjame, da bodo navijači črno-belih 12. igralec ekipe.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog, sobotni tekmi:

Danes ob 18.00:

ALUMINIJ - RUDAR

Ob 20.10:

MURA - MARIBOR

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Nedelja ob 17.30:

CB24 TABOR SEŽANA - DOMŽALE

Ob 20.15:

OLIMPIJA - TRIGLAV

Odigrano v petek:

CELJE - BRAVO 2:2 (1:2)

400; Lotrič 45./11-m, 50.; Matko 16., Križan 40.

Ekipa

Z R P G Toč. Olimpija 3 2 1 0 6:2 7 Aluminij 3 2 1 0 4:1 7 Triglav 3 2 0 1 6:5 6 Mura 2 1 1 0 6:5 4 Bravo 4 1 1 2 6:8 4 Celje 4 0 3 1 4:5 3 Tabor Sežana 3 1 0 2 1:3 3 Rudar 3 0 2 1 5:6 2 Maribor 3 0 2 1 2:3 2 Domžale 2 0 1 1 4:6 1