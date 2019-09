Maribor je na osmih prvenstvenih tekmah zmagal le trikrat. Foto: BoBo

Kidričani v letošnji sezoni še ne poznajo poraza in imajo po osmih krogih točko prednosti pred Olimpijo in kar šest pred Mariborom. V zadnjem času so odlični zlasti v obrambi. Zadetek so jim dali le trije tekmeci, nazadnje Muri (2:0) in še prej Olimpiji (1:0) ni uspelo.

Vijoličasti so po porazu v Celju (2:1) v zadnjih dveh krogih premagali Bravo (4:0) in Domžale (0:1).

Prva liga TS, 9. krog, danes ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - DOMŽALE

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA

RUDAR - BRAVO 1:4 (0:2)

400; Trifković 89.; Matko 8., 21., Abdurahimi 65., Nukić 67.

Ekipa

Z R P G Toč. Aluminij 8 5 3 0 10:3 18 Olimpija 8 5 2 1 16:7 17 Celje 8 4 3 1 20:9 15 Mura 8 3 4 1 13:10 13 Maribor 8 3 3 2 13:8 12 Bravo 9 3 2 4 11:14 11 Tabor Sežana 8 3 1 4 10:12 10 Triglav 8 2 0 6 9:21 6 Domžale 8 0 4 4 9:15 4 Rudar 9 0 4 5 9:21 4