Olimpija pred kamerami TV Slovenija gosti Tabor Sežano. Ljubljančani bi v primeru remija na vrhu lestvice ujeli Maribor, v primeru zmage pa bi obnovili prednost dveh točk, kot so jo imeli pred tem krogom.

Bo kdo po točkah ujel Maribor?

Izjemno zanimivo bo tudi v Murski Soboti, kjer bo Mura ob 19.00 gostila Aluminij. Obe ekipi imata po 31 točk, (morebitni) zmagovalec bo po točkah ujel Maribor.

Triglav do zmage z igralcem manj

Na prvi nedeljski tekmi je Triglav v Kranju z 1:0 premagal Bravo, čeprav je od 42. minute igral brez izključenega Milana Milanovića. Srečanje je z drugim prvenstvenim zadetkom v 67. minuti odločil Gaber Petric, ki se je v kazenskem prostoru najbolje znašel po podaji Tilna Mlakarja. V 86. minuti so bile moči spet izenačene, saj je moral predčasno igrišča zaradi drugega rumenega kartona tudi Josip Brekalo. Ljubljančani so doživeli četrti poraz zapored.

Cekici zapravil enajstmetrovko

Mojstrski gol Cekicija

17. krog:

Ob 16.45:

OLIMPIJA - CB24 TABOR SEŽANA 2:0 (1:0)

Cekici 14., 46.

Cekici je v 33. minuti zapravil 11-m.

Ob 19.00:

MURA - ALUMINIJ

TRIGLAV - BRAVO 1:0 (0:0)

400; Petric 67.

RK: Milanović 42.; Brekalo 86.

Odigrano v soboto:

MARIBOR - DOMŽALE 4:1 (2:0)

3.500; Zahović 7., Kronaveter 31., 60., Požeg Vancaš 69.; S. Vuk 88.

RUDAR - CELJE 3:3 (3:2)

300; Petrović 27., Radić 33./11-m, Kuzmanović 45.; Benedičič 39., Lotrič 40., Vizinger 51.

RK: Vidmajer 92./Celje

Ekipa

Z R P G Toč. Maribor 17 10 4 3 34:17 34 Olimpija 16 10 3 3 40:21 33 Aluminij 16 9 4 3 26:13 31 Mura 16 8 7 1 28:17 31 Celje 17 7 7 3 35:19 28 Tabor Sežana 16 5 2 9 20:25 17 Triglav 17 5 2 10 22:39 17 Domžale 17 4 4 9 23:36 16 Bravo 17 3 4 10 19:34 13 Rudar 17 0 7 10 18:44 7