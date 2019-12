Na prvi tekmi v Šiški so zmaji slavili z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji si tako lahko že pred zadnjim krogom tega dela prvenstva zagotovijo naslov jesenskega prvaka. Dobili so oba letošnja dvoboja proti mestnemu tekmecu, ki so ga v Šiški ob njegovem debiju v Prvi ligi ugnali z 2:0, v Stožicah pa je bilo 3:1. Glavno nevarnost za domača vrata bo predstavljal Ante Vukušić, ki je letos dosegel že 15 zadetkov, enkrat je zatresel tudi mrežo drugega ljubljanskega kluba. Bravo je v prejšnjem krogu proti Rudarju prekinil niz štirih porazov in osmih tekem brez zmage.

19. krog se bo končal v Domžalah, kamor ob 15.00 prihaja zadnjeuvrščeni Rudar. Velenjčani so letos še brez zmage, enega izmed sedmih remijev v tej sezoni pa so dosegli prav v Domžalah, ko je bilo v uvodnem krogu 2:2. V Velenju so gostje slavili s 3:2.

19. krog, nedelja ob 13.00:

BRAVO - OLIMPIJA

Ob 15.00:

DOMŽALE - RUDAR

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ 1:1 (1:0)

400; M. Babić 44.; Leko 58.

CELJE - MURA 1:0 (1:0)

1.050; Božić 31.

MARIBOR - TRIGLAV 0:2 (0:2)

2.500; Petric 28., G. Brkić 38.