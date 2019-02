Navijači Mure so množično romali v Ljudski vrt. Zbralo se jih je več kot 2.000. Foto: www.alesfevzer.com

Maribor in Mura sta se na spektakularnem derbiju v Ljudskem vrtu pred 10.600 gledalci v soboto razšla z 1:1. Ni dvoma, da je bil izenačujoči zadetek Marcosa Tavaresa v 62. minuti dosežen iz nedovoljenega položaja, vendar tudi gol Amadeja Maroše deset minut prej ni povsem "čist". V tej akciji je bil morda v ofsajdu Rok Sirk, ki je zadel prečko.

A muraši so dobre četrt ure pred koncem tekme zaman zahtevali tudi 11-metrovko, ko je Denis Klinar brcnil v nogo Žana Karničnika.

Mura do točke na nogometnem prazniku v Lj. vrtu

Milanič: Napake na obeh straneh

Trener Mure Ante Šimundža se po srečanju ni želel ukvarjati s sodniki, glavni je bil Nejc Kajtazović: "Sodniške odločitve so takšne, kot so. Spremeniti jih ne moremo. Postavili smo se hrabro, šli smo na zmago, delo sodnikov pa je njihova zadeva, ki jo morajo rešiti. Raje imam, da se govori o nogometu in o sami tekmi. Sodnik se je odločil, kot se je. Prepričan sem, da ni bilo namerno."

Matko Obradović se je najbolj izkazal v 18. minuti, ko je z izjemno obrambo ustavil strel Saše Ivkovića z glavo. Foto: www.alesfevzer.com

Darko Milanič je bil iskren: "Videl sem posnetek, da je pri zadetku Tavaresa sodnik naredil napako. Videl pa sem tudi kakšno napako v korist Mure. Zdi se mi, da so bili pomočniki sodnika premalo prisotni, premalo so mu pomagali. Tudi komunikacija med četrtim sodnikom in pomočnikom sodnika je bila precej zadržana."

V vratih gostov je blestel nekdanji vratar Maribora Matko Obradović. "Prava tekma, pravi tekmec, pravi teren, pravo ozračje. Za to živimo in delamo. Če bi vso sezono igrali proti Mariboru in Olimpiji, bi morda bili kandidati za naslov (smeh)," je povedal za TV Slovenija.

Mura v tej sezoni proti vijoličastim še ni izgubila. Poleti je bilo v Ljudskem vrtu 0:0, konec septembra v Fazaneriji 4:1.

V soboto prvič pod žarometi doma

"Smo ekipa v razvoju. Delamo zelo trdo. Kulisa in podpora, ki smo jo dobili iz Murske Sobote, je še dodatna energija za še bolj trdo delo naprej. Vsekakor je ta točka proti Mariboru pomembna," evforijo miri Šimundža.

V soboto bodo Prekmurci prvič igrali pod novimi žarometi doma, v goste jim prihajajo Domžale, ki so Rudarju zabile kar šest golov.

Maribor upa na čim prejšnjo vrnitev številnih poškodovanih igralcev, na tribuni so bili Jan Mlakar, Gregor Bajde, Blaž Vrhovec, Marko Šuler in Martin Milec, nato se je poškodoval še Mitja Viler.

"Zelo smo se trudili ustvarjati prostor in priložnosti proti tekmecu, ki mu ni tuje se tako postaviti na igrišče, kot se je. So zelo kompaktno moštvo in jih je tudi težko prebiti," je dodal Milanič, ki je ob sebi na klopi po dolgem času imel Zlatka Zahoviča.

Pregled 20. kroga Prve lige TS

Je Lupeta naredil prekršek nad vratarjem?

Olimpija se je v Krškem eno uro mučila, nato pa z napadalnejšo igro in dvema zadetkoma v dobri minuti prišla do vodstva s 3:1 in zmagovalec je bil odločen. Ljubljančani so povedli v 6. minuti s sporno dosojene 11-metrovke. "Mislim, da ni bilo prekrška," je dejal domači branilec Tomaž Zakrajšek, ki je po mnenju sodnika Andreja Žnidaršiča nepravilno ustavil Stefana Savića.

Olimpija povedla iz 11-m, Krško takoj izenačilo

Za mano je zelo težkih šest mesecev, a so operacijo izvedli najbolje, kot so jo lahko. Zahvalil bi se medicinski službi in doktorju Mateju Drobniču. Zdaj sem se vrnil, priprave so bile najbolj pomembne za mojo samozavest. Najpomembnejše so tri točke. Zadetka posvečam navijačem Olimpije in svoji družini, ki mi je stala ob strani v težkih trenutkih. Goran Brkić

Goran Brkić, ki zaradi operacije gležnja ni igral vse od septembra, je v 66. minuti z lepim strelom in svojim drugim zadetkom na tekmi zagotovil Olimpiji novo vodstvo, čeprav je bil njegov nastop zaradi manjših težav s hrbtom vprašljiv. "Slabša igra v prvem polčasu je bila bolj stvar psihologije. Krško je doseglo tak zadetek, da nas je vse malo potlačilo. V drugem polčasu smo pokazali pravi značaj," je menil srbski vezist.

Takoj za njim je Jucie Lupeta še enkrat zatresel mrežo, vendar je najbrž naredil prekršek nad vratarjem Markom Zalokarjem, kar je bil še en dogodek za sodniško analizo.

Trije goli Olimpije v drugem polčasu

Ne razmišljamo o razliki do Maribora. Pozabimo to zmago in pripravimo se na Celje. Z nikomer se ne smemo obremenjevati, ampak se morajo oni z nami. V soboto nas čaka težka tekma v Stožicah, a seveda pričakujem zmago. Zelo pomembno je, da proti Celju in Triglavu osvojimo šest točk, potem pa bomo pred derbijem pogledali, kakšna je razlika. Ko nabiraš točke na takšnih tekmah, greš lahko v derbi sproščen in odigraš maksimalno. Robert Pevnik

Trener Robert Pevnik se je sicer zelo razveselil tega zadetka, po tekmi je pojasnil, zakaj. "Analizirali smo njihovega vratarja, na zadnji pripravljani tekmi je naredil enako napako kot tukaj. Spustil se je v dribling. Vesel sem zaradi Lupete, ki je bil osredotočen, mu vzel žogo in dosegel zadetek."

Končni izid je v 91. minuti postavil Asmir Suljić. Edini zadetek Krškega je že v 7. minuti prispeval Ante Vukušić, ko se je v kazenskem prostoru neodgovorno poigraval Tomislav Tomić in izgubil žogo.

Brkić je odlično treniral

"V prvem polčasu je bilo preveč napak pri izgradnji igre, žoge smo izgubljali tam, kjer jih ne smemo. Zato smo tudi Krškemu dali nekaj polpriložnosti in priložnosti za protinapad. V drugem smo dodali 'gas', bili požrtvovalni in borbeni ter suvereno dosegli tri zadetke, lahko bi še kakšnega. Brkić je odlično treniral, celotne priprave je oddelal zelo dobro. Tekma ga je nagradila. Pohvalil pa bi celotno ekipo, ne le posameznikov. Na koncu moramo biti zadovoljni. Vemo, da je Olimpija tu velikokrat imela težave, izid 4:1 je odličen in dobra motivacija za naprej. Krško je pokazalo, da je kakovostna, agresivna ekipa, še posebej doma," je razložil Pevnik.

Olimpija v Krškem ni mogla računati na Roka Kronavetra, ki ima težave z gležnjem. "Magnetna resonanca je pokazala, da ni nič resnega. Mislim, da bo v sedmih do desetih dneh pripravljen za maksimalen trening. Ne bomo tvegali, naj se dobro pozdravi, do konca prvenstva je še 16 tekem," je pojasnil Robert Pevnik. Foto: BoBo

"Prijateljske tekme niso enake kot prvenstvene. Zdaj je bil prisoten stres, čutilo se je velik pritisk. Zahvalil bi se navijačem, bili so odlični. V trenutkih, ko nam je bilo najtežje, so nam dvignili dinamiko in nas podprli. Seveda moramo popraviti še veliko stvari in biti še boljši. Moramo imeti več idej in v napadu igrati bolj enostavno, v nekaterih segmentih igre tudi bolj zrelo," je dodal.

Pevnika smo povprašali tudi za komentar Tavaresevega zadetka na tekmi Maribor - Mura. "Ne bi komentiral. 'Veliko vzgonskega vetra,' bi rekel gospod Stare (smeh). Samo to bi izjavil, nič drugega. Odlična tekma, odlični navijači in pravi praznik nogometa. S precej vzgonskega vetra za eno ekipo."