Na popravljenem seznamu je med elitno trojico nominirancev tudi igralec Domžal Senijad Ibričić. Foto: www.alesfevzer.com

Pravi nominiranci so Senijad Ibričić, Saša Ivković in Rudi Požeg Vancaš, medtem ko so za najboljšega mladega nogometaša sezone 2018/19 v igri Žiga Lipušček, Jan Mlakar in Shamar Amaro Nicholson.

"Žal se je naš izbrani partner pri izračunih zmotil in nam posredoval napačne nominirance za najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša. Nekaj gre pripisati hrošču v formuli, ki ni predvidela nekaterih spremenljivk v formulah v posamezni kategoriji, nekaj pa lahko pripišemo pomanjkanju časa," so ob predstavitvi novih kandidatov sporočili iz Spinsa.

"Kaj takega se nam še ni zgodilo, res pa je, da smo izbor prvič prepustili iz svojih rok," so še dodali. Nagrade bo Spins podelil v nedeljo, 19. maja, v SNG Opera in balet.

Spins je sprva razkril, da se bodo za najboljšega nogometaša potegovali Amir Dervišević, Saša Ivković in Matko Obradović, za najboljšega mladega nogometaša pa Žiga Lipušček, Shamar Amaro Nicholson in Milan Tučić.