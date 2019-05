Mura 05 je na dobri poti, da ostane pred Celjem in se s 4. mestom uvrsti v poletne kvalifikacije za Evropsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com

33. krog Prve lige Telekom Slovenije se začenja ob 15.15 v Velenju, kjer Rudar gosti poparjeno Olimpijo. Po grdem domačem porazu na derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami (1:4), je iz zmajevega gnezda udarila še novica, da prvi strelec prvenstva Rok Kronaveter zapušča Ljubljano, na ulici pa prednjačijo govorice, da je že dogovorjen z Mariborom.

Novopečeni prvak Maribor bo doma ob 17.30 še enkrat popravljal vtis z zadnjega prvenstvenega večnega derbija, ko je pred tednom dni izgubil z 0:3 in namesto čage v Ljudskem vrtu so letele bakle, pivski kozarci in še kaj drugega v smeri športnega direktorja Zlatka Zahoviča in trenerja Darka Milaniča. Triglav ima na Štajerskem svojo računico, saj brani 5 točk prednosti pred deveto Gorico.

Deveto mesto prinaša dodatne kvalifikacije za popolnitev Prve lige. Gorica ob 20.00 gostuje pri Muri. Teoretično Novogoričane še lahko ujame Krško, ki ima štiri kroge pred koncem sezone 2018/19 kar 9 točk zaostanka in je na poti, da v 33. krogu tudi uradno izpade v 2. SNL.

Sobočani so medtem sami vpleteni v najbolj zanimivo preostalo vprašanje Prve lige: kdo bo četrti slovenski klub v Evropi. Med tednom so Prekmurci za točko prehiteli Celje, katerega bodo nato še gostili doma v zadnjem, 36., krogu.

Na TV Sloveniji 2 si bosta od 20.00 lahko dalje ogledali dvoboj Domžale - Celje. Domžalčani so po seriji dobrih predstav obsojeni na osvojitev 3. mesta, medtem ko morajo grofje iščejo tri točke, da ohranijo pritisk na Muro.

Krog se bo zaključil v nedeljo ob 13.00 z dvobojem Krško - Aluminij.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

34. krog



Danes ob 15.15:

RUDAR - OLIMPIJA



Ob 17.30:

MARIBOR - TRIGLAV

Ob 20.00:

MURA - GORICA

Ob 20.15:

DOMŽALE - CELJE

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Nedelja ob 13.00:

KRŠKO - ALUMINIJ