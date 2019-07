Na Krasu sta za Aluminij zadela Nikola Leko in Luka Štor.

Nogometaši Triglava so v prvem krogu presenetili državne prvake iz Maribora. Foto: www.alesfevzer.com

Gorenjci so pripravili največje presenečenje uvodnega kroga, saj so z 2:1 premagali aktualne prvake iz Maribora. Strelca Triglava sta bila Egzon Kryeziu in David Tijanić.

Preostale tekme bodo v soboto in nedeljo. Maribor bo gostoval pri Rudarju, v nedeljo zvečer pa se bosta v derbiju udarila Olimpija in Domžale. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

Danes ob 18.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV 1:1 (0:1)

Vrbanec 56./11-m; Mlakar 38.

Sobota ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE

Ob 20.15:

RUDAR - MARIBOR

Nedelja ob 18.00:

MURA - BRAVO

Ob 20.10:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.