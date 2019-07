Novo sezono so bolje začeli nogometaši iz Kidričevega, ki imajo že dve zmagi, tako da si vrh delijo z Olimpijo. Celjani so na drugi strani remizirali (Mura) in enkrat izgubili (Sežana).

Celjani so v zadnjem krogu klonili proti Sežani. Foto: www.alesfevzer.com

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog

Danes ob 19.00:

CELJE - ALUMINIJ 0:0 (-:-)



Sobota ob 17.30:

TRIGLAV - RUDAR

Nedelja ob 17.30:

BRAVO - CB24 TABOR SEŽANA

Ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA

Četrtek, 12. septembra, ob 20.10:

DOMŽALE - MURA