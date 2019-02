Prva liga: Celje - Gorica 2:2

20. krog prinaša zanimive obračune

Celje, Maribor - MMC RTV SLO

Etien Velikonja je zabil vodilni gol za Gorico. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenske nogometne zelenice so znova zaživele, začenja se jespomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Tudi na TV SLO 2 in MMC-ju z nedeljskim neposrednim prenosom obračuna Krškega in Olimpije.