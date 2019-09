Domžalčani upajo, da bo rezultatske krize kmalu konec. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčani so na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. V sedmih krogih so zbrali zgolj tri točke in so poleg Rudarja še edini brez zmage.

Popolnoma drugačno je razpoloženje v Muri, ki je do zdaj izgubila le enkrat. Prav na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom je bil boljši Aluminij. Varovanci Anteja Šimundže bi se z zmago povzpeli na četrto mesto in se vodilnemu Aluminiju približali na tri točke zaostanka.

Naslednji krog prve lige se bo začel že v petek z obračunom Rudarja in Brava.

V živo: Domžale - Mura

Preložena tekma 3. kroga, danes ob 20.10:

DOMŽALE - MURA 0:0 (-:-)



9. krog, petek ob 18.00:

RUDAR - BRAVO

Sobota ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - DOMŽALE

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA