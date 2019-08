Olimpija bi z zmago kot prva v ligi prišla do dvomestnega števila točk. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so med tednom doživeli boleč poraz proti Turkom in izpadli iz Evrope. "Triglav je neugodna ekipa, defenzivno usmerjena s hitrimi prehodi. Za nas bo pomembno, da se igralci "resetirajo" in pozabijo ta boleč poraz, nato pa s svojo kakovostjo poskušajo priti do želenega rezultata," je za uradno spletno stran povedal trener Olimpije Safet Hadžić, ki ne bo mogel računati na Maksimenka in Suljića.

Kranjčani so na prvih treh tekmah zbrali šest točk, med drugim so v prvem krogu premagali Maribor. "Pričakujem težko in zahtevno tekmo, v kateri bomo sprejeli vse, kar nam bo ponujeno," je tekmo napovedal trener Triglava Dejan Dončić.

Tabor je premagal Domžale in poskrbel za zanimiv pogled na lestvico, na kateri je Maribor predzadnji, Domžalčani pa zasedajo zadnje mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Tabor v prve četrt ure dvakrat matiral Domžalčane

Novinec v prvi ligi Tabor je z 2:1 presenetil Domžale in jih prikoval na zadnje mesto. Sežančani so si pot do zmage tlakovali v prve četrt ure, ko so oba gola dosegli v razmaku treh minut. Najprej je bil po prdložku s kota v 10. minuti z glavo uspešen Antonio Azinović.

Domžalčani se še niso opomogli od šoka, ko je bilo na semaforju že 2:0. Hitri Francoz Louis Marie Bongongui je po prodrl po levi strani, podal žogo do Sikimića, ta je sam prišel pred Soršaka in s plasiranim strelom žogo ob levi vratnici poslal v mrežo.

Edino polpriložnost za Domžalčane je imel v 42. minuti Shamar Nicholson, a je vratar Arian Rener njegov strel ubranil.

Zadetki s tekme Tabor - Domžale

Rener se je nekajkrat izkazal tudi v drugem delu, gosti so še nekajkrat streljali mimo ali čez vrata, v 75. pa so vendarle zadeli. S kota je v sredino žogo poslal Senijad Ibričić, Gaber Dobrovoljc jo je z glavo podaljšal na drugo vratnico, kjer jo je pripravljen dočakal Tilen Klemenčič.

Dve minuti pozneje bi domači, pri katerih je v drugem delu s prostega strela dvakrat zagrozil Stjepan Babić, spet lahko vodili z dvema goloma razlike. Sikimić se je neoviran pritekel pred Sorčana, a je ta dobil medsebojni dvoboj, odbite žoge pa v mrežo ni znal poslati Marko Ristić.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog

CB24 TABOR SEŽANA - DOMŽALE 2:1 (2:0)

Azinović 10., Sikimić 13.; Klemenčič 75.

Ob 20.15:

OLIMPIJA - TRIGLAV 3:2 (3:1)

Vukušić 20., 24., Menalo 30.; Aliaga 15., Tijanić 55.

Odigrano v soboto:

CELJE - BRAVO 2:2 (1:2)

400; Lotrič 45./11-m, 50.; Matko 16., Križan 40.

MURA - MARIBOR 1:1 (1:0)

4.100; Maroša 28.; Milec 70.

ALUMINIJ - RUDAR 1:1 (1:0)

300; Štor 23.; Kobiljar 58.