Aljoša Matko je že v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo Rudarja. Foto: www.alesfevzer.com

Pri Velenjčanih so se med reprezentančnim premorom odločili za menjavo trenerjev. Janija Žilnika je zamenjal Nikola Jaroš, ki je do zdaj vodil mladinsko selekcijo knapov, v pretekli sezoni pa je vodil člansko ekipo ptujske Drave.

Rudar je v prejšnjem tednu zapustil Milan Tučić. Ljubljančan bo kariero nadaljeval v Leuvenu, trenutno vodilnem klubu belgijske druge lige. Velenjska četa je tako pred nadaljevanjem prvenstva še dodatno oslabljena.

Rijad Kobiljar in soigralci so še brez zmage v letošnjem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Bravo in Rudar sta si nasproti stala tudi pred mesecem dni v prvem krogu Pokala Slovenije. Po rednem delu je bilo 1:1 (uspešna sta bila Mustafa Nukić in Borna Petrović), zmagovalec je bil tako znan šele po 120 minutah. Za Rudar so v podaljšku zabili Aljaž Krefl, Nemanja Tomašević in Dominik Radić.

9. krog, danes ob 18.00:

RUDAR - BRAVO 0:4 (0:2)

Matko 8., 21., Abdurahimi 65., Nukić 67.

Sobota ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - DOMŽALE

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA