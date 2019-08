Olimpija bi z zmago kot prva v ligi prišla do dvomestnega števila točk. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so med tednom doživeli boleč poraz proti Turkom in izpadli iz Evrope. "Triglav je neugodna ekipa, defenzivno usmerjena s hitrimi prehodi. Za nas bo pomembno, da se igralci "resetirajo" in pozabijo ta boleč poraz, nato pa s svojo kakovostjo poskušajo priti do želenega rezultata," je za uradno spletno stran povedal trener Olimpije Safet Hadžić, ki ne bo mogel računati na Maksimenka in Suljića.

Kranjčani so na prvih treh tekmah zbrali šest točk, med drugim so v prvem krogu premagali Maribor. "Pričakujem težko in zahtevno tekmo, v kateri bomo sprejeli vse, kar nam bo ponujeno," je tekmo napovedal trener Triglava Dejan Dončić.

Ob 17.30 se je v Sežani začela tekma med Taborom in Domžalami.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog

Danes ob 17.30:

CB24 TABOR SEŽANA - DOMŽALE 2:0 (-:-)

Azinović 10., Sikimić 13.

Ob 20.15:

OLIMPIJA - TRIGLAV

Odigrano v soboto:

CELJE - BRAVO 2:2 (1:2)

400; Lotrič 45./11-m, 50.; Matko 16., Križan 40.

MURA - MARIBOR 1:1 (1:0)

4.100; Maroša 28.; Milec 70.

ALUMINIJ - RUDAR 1:1 (1:0)

300; Štor 23.; Kobiljar 58.