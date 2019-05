Olimpija je z zmago potrdila osvojitev drugega mesta. Foto: www.alesfevzer.com

33. krog Prve lige Telekom Slovenije se je začel zgodaj popoldne v Velenju, kjer je Rudar gostil poparjeno Olimpijo. Po grdem domačem porazu na derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami (1:4) je iz zmajevega gnezda udarila še novica, da prvi strelec prvenstva Rok Kronaveter zapušča Ljubljano, na ulici pa prednjačijo govorice, da je že dogovorjen z Mariborom.

Kronaveter do konca prvenstva in tudi v finalu pokala ne bo več igral, Olimpija pa je tudi brez njega premagala Rudar. Na stadionu Ob jezeru je bilo 1:2. Domači so v 24. minuti povedli z golom Milana Tučića, nato pa je v drugem polčasu za preobrat z dvema zadetkoma poskrbel Endri Čekići (51., 76.).

Novopečeni prvak Maribor doma od 17.30 še enkrat popravlja vtis z zadnjega prvenstvenega večnega derbija, ko je pred tednom dni izgubil z 0:3 in namesto "čage" v Ljudskem vrtu so letele bakle, pivski kozarci in še kaj drugega v smeri športnega direktorja Zlatka Zahoviča in trenerja Darka Milaniča. Triglav ima na Štajerskem svojo računico, saj brani 5 točk prednosti pred deveto Gorico.

Mura je na dobri poti, da ostane pred Celjem in se s 4. mestom uvrsti v poletne kvalifikacije za Evropsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Deveto mesto prinaša dodatne kvalifikacije za popolnitev Prve lige. Gorica ob 20.00 gostuje pri Muri. Teoretično Novogoričane še lahko ujame Krško, ki ima tri kroge pred koncem sezone 2018/19 kar 9 točk zaostanka in je na poti, da v 33. krogu tudi uradno izpade v 2. SNL.

Sobočani so medtem sami vpleteni v najbolj zanimivo preostalo vprašanje Prve lige: kdo bo četrti slovenski klub v Evropi? Med tednom so Prekmurci za točko prehiteli Celje, ki ga bodo nato še gostili doma v zadnjem, 36. krogu.

Na TV Slovenija 2 si boste od 20.00 dalje lahko ogledali dvoboj Domžale - Celje. Domžalčani imajo po seriji dobrih predstav že zagotovljeno 3. mesto, medtem ko morajo grofje iskati tri točke, da ohranijo pritisk na Muro.

Krog se bo sklenil v nedeljo ob 13.00 z dvobojem Krško - Aluminij.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

34. krog:

RUDAR - OLIMPIJA 1:2 (1:0)

Tučić 24.; Čekići 51., 76.

Danes ob 17.30:

MARIBOR - TRIGLAV 1:1 (-:-)

Mešanović 1.; Arh Česen 22.

Ob 20.00:

MURA - GORICA

Ob 20.15:

DOMŽALE - CELJE

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Nedelja ob 13.00:

KRŠKO - ALUMINIJ