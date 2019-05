Olimpija je z zmago potrdila osvojitev drugega mesta. Foto: www.alesfevzer.com

33. krog Prve lige Telekom Slovenije se je začel zgodaj popoldne v Velenju, kjer je Rudar gostil poparjeno Olimpijo. Po grdem domačem porazu na derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami (1:4) je iz zmajevega gnezda udarila še novica, da prvi strelec prvenstva Rok Kronaveter zapušča Ljubljano, na ulici pa prednjačijo govorice, da je že dogovorjen z Mariborom.

Kronaveter do konca prvenstva in tudi v finalu pokala ne bo več igral, Olimpija pa je tudi brez njega premagala Rudar. Na stadionu Ob jezeru je bilo 1:2. Domači so v 24. minuti povedli z golom Milana Tučića (z globinsko podajo ga je zaposlil Rijad Kobiljar), nato pa je v drugem polčasu za preobrat z dvema zadetkoma poskrbel Endri Čekići (51., 76.).

Najprej mu je po tleh z leve strani podal Mario Jurčević, v drugo pa je po desni strani potegnil Stefan Savić in podal pred vrata, ob ne najboljšem posredovanju domače obrambe pa je Čekići izkoristil darilo. Globoko v sodniškem dodatku je Kobiljar prodiral in izsilil kot, za nekaj slabe volje domačih igralcev in navijačev pa je poskrbel sodnik Alen Borošak, ki je odpiskal konec tekme.

Triglav se želi izogniti 9. mestu

Novopečeni prvak Maribor je doma še enkrat popravljal vtis z zadnjega prvenstvenega večnega derbija, ko je pred tednom dni izgubil z 0:3. Pred svojimi navijači znova ni uspel zmagati, končalo se je s 3:3. Triglav je s tekmo več povišal prednost pred deveto Gorico na 6 točk.

Mura je na dobri poti, da ostane pred Celjem in se s 4. mestom uvrsti v poletne kvalifikacije za Evropsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Deveto mesto prinaša dodatne kvalifikacije za popolnitev Prve lige. Gorica ob 20.00 gostuje pri Muri. Teoretično Novogoričane še lahko ujame Krško, ki ima tri kroge pred koncem sezone 2018/19 kar 9 točk zaostanka in je na poti, da v 33. krogu tudi uradno izpade v 2. SNL.

Sobočani so medtem sami vpleteni v najbolj zanimivo preostalo vprašanje Prve lige: kdo bo četrti slovenski klub v Evropi? Med tednom so Prekmurci za točko prehiteli Celje, ki ga bodo nato še gostili doma v zadnjem, 36. krogu.

Na TV Slovenija 2 si boste od 20.00 dalje lahko ogledali dvoboj Domžale - Celje. Domžalčani imajo po seriji dobrih predstav že zagotovljeno 3. mesto, medtem ko morajo grofje iskati tri točke, da ohranijo pritisk na Muro.

Krog se bo sklenil v nedeljo ob 13.00 z dvobojem Krško - Aluminij.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

34. krog:

RUDAR - OLIMPIJA 1:2 (1:0)

500; Tučić 24.; Čekići 51., 76.

MARIBOR - TRIGLAV 3:3 (1:1)

Mešanović 1., Zahović 49./11-m, 68.; Arh Česen 22., Tijanić 46., Majcen 85.

Danes ob 20.00:

MURA - GORICA

Ob 20.15:

DOMŽALE - CELJE

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Nedelja ob 13.00:

KRŠKO - ALUMINIJ