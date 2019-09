Domžalčani so v zadnjem krogu vknjižili prvo zmago v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Velenjčani so sicer na zadnjem mestu državnega prvenstva, toda med tednom so v pokalu izločili branilce naslova Olimpijo. Domžale so medtem le dosegle prvo zmago v tej sezoni državnega prvenstva in imajo zdaj tri točke več od Rudarja. V uvodnem krogu sezone so se v Domžalah razšli brez zmagovalca (2:2).

Triglav je obračun z Mariborom pričakal s kar šestimi prvenstvenim porazi zapored. Pred zadnjim mestom ga rešujeta dve zmagi z začetka sezone, ko je bil v uvodnem krogu boljši tudi od vijoličastih (1:2). Državni prvaki so medtem slavili trikrat zapored, toda med tednom so presenetljivo izpadli iz pokala, kjer jih je izločil drugoligaš Koper.

Zatem sledita še dvoboj v Murski Soboti, kjer bo Mura gostila Celje, in ljubljanski dvoboj med Olimpijo in Bravom.

10. krog, danes ob 14.00:

RUDAR - DOMŽALE 0:3 (0:3)

Vuk 11., 36., Sappinen 34.

Ob 16.00:

TRIGLAV - MARIBOR

V živo

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CELJE

Ob 20.15:

OLIMPIJA - BRAVO

Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA 3:0 (2:0)

500; Vrbanec 21., 89., Živković 32.

RK: Adam 23./Tabor Sežana