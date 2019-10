Mura gostuje pri zadnji ekipi lestvice Prve lige. Foto: www.alesfevzer.com

Sobočani so medsebojni dvoboj v Fazaneriji avgusta dobili z 2:0. Velenjčani, ki letos še niso zmagali so v velikih težavah, saj so zbrali vsega pet točk in za predzadnjim Bravom zaostajajo že za osem točk. Prejšnji teden so doživeli najvišji letošnji poraz, potem ko jih je Olimpija premagala s 6:0. Mura je na zadnjih dveh dvoboji remizirala.

Domžale in Bravo imata po 14. tekmah enako število točk. Avgusta sta se v Šiški kluba razšla brez golov. Bravo je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah, kolikor traja ljubljanska serija brez zmage, prejel kar 16 golov.

15. krog, nedelja ob 17.00:

RUDAR - MURA 0:0 (-:-)

Ob 19.00:

DOMŽALE - BRAVO

Odigrano v soboto:

TRIGLAV - CB24 TABOR SEŽANA 3:2 (2:2)

350; Majcen 25., 90., Milanović 31.; Sever 2., Sikimić 35.

OLIMPIJA - ALUMINIJ 3:1 (1:0)

1.000; Menalo 12., Vukušić 50./11-m, 59.; Jakšić 78.

MARIBOR - CELJE 1:0 (0:0)

3.500; Viler 49.