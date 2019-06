Ovacije na prvi tekmi in ovacije na povratni tekmi za sežanske nogometaše, ki jim je uspel preboj v Prvo ligo. Foto: MMC RTV SLO

️| Konec 1. polčasa v Gorici. ND Gorica 0 - 0 CherryBox24 TABOR #PodpiramoNašLokalniKlub ️ Objavil/a NK TABOR Sežana dne Nedelja, 02. junij 2019

Gre za zgodovinski dosežek za sežansko ekipo, ki se med slovensko elito vrača drugič, prvič je tam nastopala v sezoni 2000/2001, kjer je med 12 klubi zasedla zadnje mesto in hitro izpadla.

Kraševci so se v tej sezoni do zadnjega diha borili z ljubljanskim Bravom za neposredno vstopnico za prvo ligo, a so na koncu za njimi zaostali za šest točk. Varovanci Andreja Razdrha, nekdanjega trenerja Olimpije, so imeli najboljšo obrambo druge lige, saj so na 30 tekmah prejeli le 22 zadetkov. Tudi na obeh kvalifikacijskih tekmah za uvrstitev v prvo ligo, sploh na povratni, je bilo njihovo glavno orožje obramba. Na povratnem srečanju je bil izjemno razpoložen tudi njihov vratar Arian Rener, ki je tako eden izmed junakov sežanske ekipe.

| WE ARE BACK! Prva liga Telekom Slovenije ND Gorica 0 - 0 CherryBox24 TABOR #PodpiramoNašLokalniKlub ️ Objavil/a NK TABOR Sežana dne Nedelja, 02. junij 2019

Tudi za Goričane je to zgodovinski dan, toda v negativnem smislu, saj Gorica, štirikratni državni prvak, še nikoli ni izpadla iz 1. SNL. Ob Mariboru in Celju je bila Gorica edini klub, ki je v slovenski nogometni ligi igral vse od osamosvojitve. Pred štirimi leti so se Goričani prav tako bojevali za ohranitev prvoligaškega statusa - pomerili so se z Aluminijem in obstali.

Vratarja nista imela pretiranega dela

Prvi polčas ni navdušil, obe ekipi sta igrali z rezervo, Sežanci so uspešno branili prednost s prve tekme. Večkrat so poskusili Goričani, med drugim so tudi zadeli nasprotno mrežo, a je sodnik gol Andrije Filipovića razveljavil zaradi prepovedanega položaja.

Goričani so sicer prvi zapretili, v 14. minuti je po podaji z leve strani v kazenski prostor do žoge prišel Etien Velikonja, ki je odlično utekel, poskusil je z volejem, a nasprotni vratar ni imel težkega dela, saj strel ni bil silovit. V 24. minuti je s strelom od daleč poskusil Stefan Stevanović, goriškega vratarja ni presenetil.

Bede Amarachi Osuji je v 39. minuti poskrbel za začasno navdušenje na tribuni, ko je streljal z okoli 13 metrov, njegov strel po tleh pa je šel mimo desne vratnice.

Športni park poka po šivih! pic.twitter.com/ijNGXgUg81 — ND Gorica (@NDGorica) 02. junij 2019

Drugi polčas razburljivejši

Gorica je tudi v drugem polčasu prva zapretila, v 56. minuti je Leon Marinič prišel do odbitka, streljal je čisto od blizu z leve strani, na pravem mestu je spet bil sežanski vratar. Pet minut pozneje je po podaji iz kota do strela z glavo prišel Tine Kavčič, a je bil njegov poskus nenatančen.



Sorčan in Rener na pravem mestu

Zagotovo najbolj zanimiva je bila 64. minuta, ko je vsaka izmed ekip zapravila svojo priložnost. Iz prostega strela z okoli 14 m je najprej meril Stevanović, na pravem mestu je bil Grega Sorčan. Takoj zatem so Goričani krenili v protinapad, Velikonja je na vrhu kazenskega prostora prejel podajo, sam se je znašel pred Arianom Renerjem, a je sežanski vratar pravočasno zapustil svoja vrata in ubranil je poskus goriškega kapetana.

V 71. minuti so Sežanci poskusili, strel Dina Stančića pa je pravočasno blokiral Kavčič. Štiri minute pozneje je Papa Ibou Kebe predolgo preigraval, tako da je zapravil obetavno priložnost za Sežance.

Goričani so se borili do konca, toda niso uspeli priti do vodilnega zadetka, ki bi jih obdržal v prvoligaški druščini.

PLTS 19/20: Kvalifikacijska tekma za uvrstitev v PLTS Gorica - CherryBox24 Tabor Sežana

KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV PRVE LIGE

Druga tekma

Gorica - CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA 0:0

Prva tekma:

CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA - GORICA

2:1 (2:1)