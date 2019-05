Gorica, Celje in Maribor so stalni člani I. SNL vse od osamosvojitve Slovenije leta 1991. Primorci se ponašajo s štirimi naslovi državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Obračun za popolnitev prve slovenske lige se bo začel danes ob 17. uri v Sežani. Nasproti si bosta stala drugovrščeno moštvo druge lige Cherrybox24 Sežana in predzadnja ekipa prve lige Gorica. Povratni dvoboj bo v nedeljo ob isti uri v Novi Gorici.

Sežanci so med slovensko elito igrali samo v sezoni 2000/01, v kateri so med 12 klubi zasedli zadnje mesto in hitro izpadli. Kraševci so se v tej sezoni do zadnjega diha borili z ljubljanskim Bravom za direktno vstopnico za prvo ligo, a so na koncu za njimi zaostali za šest točk.

Varvanci Andreja Razdrha, nekdanjega trenerja Olimpije, so imeli najboljšo obrambo druge lige, saj so na 30 tekmah prejeli le 22 zadetkov. V napadu je blestel Francoz senegalskega rodu Papa Ibou Kebe, ki je na 25 tekmah zabil 24 golov. Dobre pomočnike je imel v Leonu Severju, Dinu Stančiču in Stefanu Stevanoviću.

Dodatne kvalifikacije niso novost za Goričane. Pred štirimi leti so se vrtnice za ohranitev prvoligaškega statusa pomerile z Aluminijem in obstale. V vlogi favoritov so na stadionu Rajka Štolfe tudi tokrat, ne nazadnje so varovanci Saše Kolmana odigrali veliko težkih tekem v prvoligaški druščini in jim bodo izkušnje prišle še kako prav.

Glavni sodnik srečanja bo Nejc Kajtazović.

KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV PRVE LIGE

Prva tekma, sreda ob 17.00:

CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA - GORICA

Druga tekma, nedelja ob 17.00:

GORICA - CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA