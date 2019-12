Dario Vizinger je dosegel 13. prvenstveni gol sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Vse se je začelo ob 13.00, ko se je v Sežani začela tekma Tabor Sežana – Celje. Trenutni izid je 0:2. Celjani so povedli v 23. minuti, ko so izvajali kot, do žoge je meter od vrat prišel Dario Vizinger, ki jo je zlahka poslal v vrata. Tri minute pred koncem polčasa je Mitija Lotrič odlično udaril z 20 metrov, žoga se je odbila v polje, odbitek pa je v mrežo pospravil Ivan Božić.

Popoldne bosta na sporedu še obračuna Aluminij – Triglav ter Rudar – Maribor. Dan se bo končal v Stožicah, kjer bo jesenski prvak Olimpija gostila Domžale.

Obračun med Muro in Bravo bo na sporedu v četrtek.

Prva liga, 20. krog

Danes ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE 0:2 (-:-)

Vizinger 23., Božić 43.

Nogometaši Olimpije bodo prezimili na vrhu lestvice.

Ob 15.45:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Ob 17.55:

RUDAR - MARIBOR

Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Četrtek ob 17.00:

MURA - BRAVO