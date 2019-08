Tekma v Domžalah preložena; Mura želi niz nepremagljivosti podaljšati v Stožicah

Nedeljska tekma Maribor - Bravo v prenosu na TV SLO 2

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lahko Mura Olimpiji nocoj prekriža načrte? Foto: www.alesfevzer.com

7. krog Prve lige TS bi morala ob 18.00 odpreti tekma med Domžalami in vodilnim Aluminijem, a je bila zaradi močnih udarcev strel, preobilnih padavin in razmočenega igrišča preložena. Zvečer bo v Stožicah zelo zanimiv obračun Olimpije in Mure.