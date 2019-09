Zahović podstavil nogo za drugo vodstvo Maribora

V 35. minuti je po strelu kota Blaž Vrhovec z glavo stresel prečko. Iz zelo podobnega položaja so vijoličasti v 40. minuti prišli do vodstva, le da sta se Rok Kronaveter in Rudi Požeg Vancaš odločila za uigrano akcijo, s katero sta zmedla kranjsko obrambo, predložek pred gol je poslal Požeg, z glavo pa je bil natančen Aleks Pihler.

Triglav izenačil iz hitrega protinapada

Maribor je na začetku drugega polčasa pritisnil in iskal podvojitev vodstva, a v 54. minuti so orli udarili iz hitrega protinapada. Na sredini se je žoga nesrečno odbila od Pihlerja, Luka Majcen je med tekom prevaral gostujočo obrambo in na levi strani našel samega Davida Tijanića, ki je mirno in natančno matiral Kenana Pirića za izenačenje.

Kranjčani so se razleteli, a so jih Štajerci hitro kaznovali. Na levi strani so izvajali avt, v navezi s Kronavetrom je kombiniral Mitja Viler, ki je na koncu po tleh poslal nevarno podajo, Luka Zahović je bil korak pred obrambo in z iztegnjeno nogo žogo preusmeril v mrežo Triglava.

Pihler z glavo kronal pobudo Maribora

Triglav je obračun z Mariborom pričakal s kar šestimi prvenstvenim porazi zapored. Pred zadnjim mestom ga rešujeta dve zmagi z začetka sezone, ko je bil v uvodnem krogu boljši tudi od vijoličastih (1:2). Državni prvaki so medtem slavili trikrat zapored, toda med tednom so presenetljivo izpadli iz pokala, kjer jih je izločil drugoligaš Koper.

10. krog državnega prvenstva se bo nadaljeval v Murski Soboti, kjer bo Mura gostila Celje (18.00), ob 20.15 pa bo v Stožicah ljubljanski dvoboj Olimpije in Brava.

Domžalčani so v zadnjih dveh krogih dvakrat zmagali, potem ko so bili prej vso sezono nemočni. Foto: www.alesfevzer.com

Rudar še naprej brez zmage

Rudar je imel priložnost, da nadgradi pokalno senzacijo (v četrtek je izločil Olimpijo), vendar je spet ostal praznih rok. Domžale so bile (z dvema zadetkoma Slobodana Vuka) v Velenju boljše z 2:3, potem ko je bilo že ob polčasu 0:3. Rudar je tako še naprej brez zmage v tej sezoni Prve lige, z dvema zadetkoma Dominika Radića v zadnjih minutah je lahko le ogrozil uspeh Domžal.

10. krog:

RUDAR - DOMŽALE 2:3 (0:3)

Radić 87., 90./11-m; Vuk 11., 36., Sappinen 34.

Ob 16.00:

TRIGLAV - MARIBOR 1:3 (0:1)

Tijanić 54.; Pihler 40., Zahović 60., Mešanović 83.

V živo

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CELJE

Ob 20.15:

OLIMPIJA - BRAVO

Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA 3:0 (2:0)

500; Vrbanec 21., 89., Živković 32.

RK: Adam 23./Tabor Sežana