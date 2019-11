Mojstrski zadetek Babića in delitev točk v Sežani

Aluminij je remiziral v Sežani (1:1) in ostal na tretjem mestu. Delitev točk tudi odraža dogajanje na terenu. V prvem delu so si gostje sicer priigrali nekaj več priložnosti, toda povedli so Kraševci. Tik pred koncem polčasa je mojstrsko prosti strel izvedel Mario Babić, ki je s približno 25 metrov lepo zavrtinčil žogo prek živega zidu, ob pomoči prečke pa je končala v mreži.



Kidričani so izenačili v 58. minuti, ko je najprej po strelu Mihaela Klepača Adrian Rener žogo odbil, do nje je prišel Nikola Leko. Po njegovem strelu pa se je žoga odbila od Klemna Nemaniča in končala v mreži. Bližje vodilnemu zadetku je bil Aluminij, ki je dvakrat zadel okvir vrat. V 79. minuti je po predložku Marcela Čermaka iz neposredne bližine z glavo v vratnico meril Nemanja Jakšić.



Zadnjo sobotno tekmo bodo odigrali v Ljudskem vrtu, kjer od 16.55 dalje Maribor gosti kranjski Triglav.

Prva liga Telekom Slovenije, 19. krog:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ 1:1 (1:0)

Babić 44.; Leko 58.

Ob 13.50:

CELJE - MURA 1:0 (1:0)

Božić 31.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR - TRIGLAV

Nedelja ob 13.00:

BRAVO - OLIMPIJA

Ob 15.00:

DOMŽALE - RUDAR