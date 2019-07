Aktualni podprvaki sezono začenjajo proti debitantu v Prvi ligi. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne želimo biti samo simpatični, ampak tudi rezultatsko uspešni," je odločen trener novinca Dejan Grabić.

Andraž Kirm, Luka Žinko, Darko Zec, Jaka Ihbeisheh, Alen Krcić in Mustafa Nukić so tista imena pri Bravu, ki jih spremljevalci prvoligaškega dogajanja že dobro poznajo. Novinci so Aljoša Matko (posojen iz Maribora, kjer je lani za mladince dosegel 31 zadetkov in bil najboljši strelec lige), branilec Blaž Urh (do zdaj Domžale) in Ibrahim Arafat Mensah, ki se v Slovenijo vrača po izkušnji na Norveškem (Start Kristiansand). Ganec je za Bravo že igral spomladi leta 2016, nato je bil še pri Krškem in Aluminiju.

"Cilj je obstanek, v dveh, treh letih pa želimo postati stabilen prvoligaš. Uveljaviti želimo čim več mlajših igralcev in biti trd oreh vsem," pravi Grabić.

1. krog, danes ob 17.45:

BRAVO - OLIMPIJA 0:1 (-:-)

Cekici 26.

Ob 19.00:

CELJE - MURA

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ 0:2 (0:2)

600; Leko 24., Štor 27.

MARIBOR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

3.200; Mulahusejnović 88.; Tijanić 22., Kryeziu 85.