Goran Brkić je zadel iz 11-m. Foto: BoBo

Med zimskim premorom je Olimpija precej prevetrila svojo zasedbo, prvi pravi preizkus so Krčani, ki na stadionu Matije Gubca upajo na ugoden izid.

In tekma se je začela dinamično, saj je bil že po sedmih minutah izid 1:1.

S prenosom tekme bomo nadaljevali takoj po podelitvi najboljšim tekačicam - Katja Višnar in Anamarija Lampič sta osvojili srebrno medaljo v ekipnem tekaškem šprintu v klasičnem slogu na svetovnem prvenstvu v Seefeldu.

Huda napaka Ljubljančanov

Prvi so zadeli gostje in sicer iz 11-m, Stefan Savić je stekel v protinapad,, spremljal ga je Tomaž Zakrajšek, Savić je nato padel v kazenskem prostoru - po presoji glavnega sodnika je Zakrajšek storil prekršek v kazenskem prostoru in zato je pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Goran Brkić.

Le minuto zatem so gostitelji izenačili. Vratar Olimpije Nejc Vidmar je podal žogo Tomislav Tomiću, ki je slabo izbil žogo iz kazenskega prostora, v bližini sta bila Ester Sokler in Ante Vukušić, ravno slednji pa je najbolj izkoristil zmedo v kazenskem prostoru, streljal je in zadel za 1:1.

Visoka zmaga Triglava nad Aluminijem

Kranjčani so na veselje domačih navijačev s 3:0 dobili že prvi polčas proti tretjeuvrščeni ekipi prvenstva. Ta je sicer prva opozorila nase, predvsem v 10. minuti, ko je sam pred Jalna Arka prišel Matic Vrbanec, a žogo poslal malo mimo gola. Zatem sta bila neuspešna še Jure Matjašič in dvakrat Lucas Mario Horvat. V 31. minuti pa se je začela strelska predstava domačih. Novinec Ivan Crnov je žogo takrat podal nazaj na 18 metrov, od koder je povratnik na Gorenjsko Aleš Mertelj iz prve z nizkim strelom zadel za 1:0. Na 2:0 je povišal Luka Majcen z bele točke v 43. minuti, odločitev za najstrožjo kazen pa je bila vsaj malce sporna, saj je Alen Krajnc Kristjana Arha Česna zrušil malce pred kazenskim prostorom.

A že nekaj trenutkov pozneje je Majcen dosegel povsem regularen zadetek za 3:0, ko je sprejel podajo Toma Žurge, stekel proti kazenskemu prostoru, se otresel Ivana Kontka in zadel z roba kazenskega prostora za končnih 3:0.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog

Nedeljske tekme:

Ob 17.30:

KRŠKO - OLIMPIJA 1:1 (-:-)

1.500; Vukušić 7.; Brkić 6./11-m.

Krško: Zalokar, Štefulj, Batarelo, Zakrajšek, Volarič, Kordić, Ogrinec, Da Silva, Jandrek, Sokler, Vukušić.

Olimpija: Vidmar, Boakye, Putinčanin, Maksimenko, Jurčević, Brkić, Tomić, Črnic, Suljić, Savić, Lupeta.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

TRIGLAV - ALUMINIJ 3:0 (3:0)

Mertelj 31., Majcen 43./11-m, 45.

Triglav: Arko, Mlakar, Arh Česen, Kumer, Rogelj, Svraka (85./Križaj), Mertelj, E. Kryeziu, Crnov, Žurga (76./Kopač), Majcen.

Aluminij: Janžekovič (43./Kovačić), Koblar (81./Ivančić), Kontek, Martinović, Krajnc, Vrbanec, Muminović, Petrovič, Horvat (46.7Štor), Matjašič, Maloku.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

DOMŽALE - RUDAR 6:2 (1:0)

Podlogar 23., Vuk 60., 91., Shamar 69., Dobrovoljc 78., Lazarević 84.; Škoflek 52., 66.

* Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Mujan (od 71. Lazarević), Ibričić, Gnezda Čerin, Vetrih, Podlogar (od 59. Vuk), Nicholson (od 83. Hodžić).

* Rudar: Stopajnik, Tomašević, Ćosić, Hrubik (od 57. Tučić), Kašnik, Krefl, Trifković, Bolha (od 79. Pišek), Škoflek, Radić, Črnčič (od 63. Kobiljar).

Sobotni tekmi:

CELJE - GORICA 4:3 (4:2)

250; Požeg Vancaš 7., 44., Vizinger 7., Brecl 38.; Velikonja 2., 54./11-m, Smajlagić 4.

MARIBOR - MURA 1:1 (0:0)

10.600; Tavares 62.; Maroša 52.