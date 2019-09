Olimpija in Celje sta najučinkovitejši moštvi v ligi. Celjani so v osmih krogih dosegli 20 zadetkov, Ljubljančani 16. Foto: www.alesfevzer.com

Domžale so v Kranju z zadetkom Damjana Vukliševića v 90. minuti s 3:2 premagale Triglav in slavile prvič v tej sezoni. Zadnja tekma med Muro in Taborom Sežano se bo začela ob 18.00.

V živo

Prva liga, 9. krog

TRIGLAV - DOMŽALE 2:3 (1:1)

Majcen 24., Janković 57.; Podlogar 34., Sappinen 50., Vuklišević 90.

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE 1:0 (-:-)

Menalo 38.

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA

MARIBOR - ALUMINIJ 2:1 (0:0)

4.200; Hotić 53., Kronaveter 67.; Leko 56.

RUDAR - BRAVO 1:4 (0:2)

400; Trifković 89.; Matko 8., 21., Abdurahimi 65., Nukić 67.