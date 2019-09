Ali bo Darko Milanič v sedmem poskusu vendarle prvič ugnal Safeta Hadžića? Izidi derbijev zadnjih dveh let, ko sta si omenjena trenerja stala nasproti na klopeh Olimpije in Maribora: 2:1, 1:1, 0:0, 3:0, 2:1 in nazadnje 28. julija 0:0. Foto: www.alesfevzer.com

Večna tekmeca bosta derbi začela kot prvo- in drugouvrščeni na lestvici, potem ko sta po 11. krogu prvič skupaj zavzela vrh Prve lige. Olimpija je sicer že od štarta sezone 2019/20 na 1. ali 2. mestu lestvice, medtem ko je Maribor slabo štartal v sezono in je šele s petardo proti Rudarju prehitel Aluminij. Na prvem derbiju v Mariboru v 3. krogu sta se razšla z neodločenim izidom 0:0. V zadnjem ligaškem obdobju je Olimpija v nizu dveh zmag oziroma je neporažena na zadnjih petih tekmah, medtem ko se je Maribor vodilnim Ljubljančanom na tri točke približal z nizom petih zmag.

Hadžić nerešljiva uganka za Milaniča

"Razmišljamo o zmagi in da naredimo nekaj točk zaloge pred Mariborom. Verjamem v svojo ekipo, vidi se karakter in vem, da bodo umrli za to tekmo. Naši igralci so specifični. Takrat, ko je to potrebno, so pravi," je pred derbijem na novinarski konferenci razmišljal trener Olimpije Safet Hadžić, ki kot glavni trener zmajev še ne pozna poraza proti vijoličastim. Šest tekem: tri zmage in trije remiji pod taktirko 50-letnega Ljubljančana. Prav na vseh šestih derbijih mu je nasproti stal Darko Milanič.

Spoštovanje do petih zaporednih zmag

"Zmagali so na petih tekmah zapored, to pomeni, da so kakovostna ekipa. Imajo ogromno dobrih igralcev, ki so sposobni odločiti tekmo. Spoštujemo Maribor, pričakujem težko tekmo, a poskušali bomo zmagati," je poudaril Hadžić in dodal, po čem se bo tokratni derbi razlikoval od prvega v tej sezoni: "Razlika je ta, da sta takrat obe ekipi še igrali v Evropi in je bilo razmišljanje bolj osredotočeno na Evropo kot na slovensko prvenstvo. Zdaj je drugače, zdaj je fokus samo na prvenstvu."

Trener Olimpije na derbiju, ki ga bo sodil Nejc Kajtazović, ne bo mogel računati na kaznovanega branilca Mackyja Bagnacka. Na drugi strani strateg Štajercev zaradi nabranih kartonov ne bo mogel računati na Blaža Vrhovca. Milec, Rajčević, Kolmanič in Uskoković pa so še vedno na seznamu poškodovanih.

Cretu namesto kaznovanega Vrhovca

"Tokrat je manj časa za pripravo. Tekme se vrstijo druga za drugo, tako da se bomo o derbiju pogovarjali čez dan, glede načrta tudi še v soboto zjutraj. O postavi ne bi, vemo pa, koga ne bo. Lahko potrdim, da bo Vrhovca na tekmi nadomestil Cretu," je pojasnil Darko Milanič.

"Hiter tempo tekem nam ustreza, smo ga vajeni. Derbi je za vsakega igralca dodatna motivacija. Pomembno bo, kako se bo vsak posameznik pripravil na tekmo," se trener Maribora ne obremenjuje z dejstvom, da je med tekmo z Velenjčani in Ljubljančani manj kot 72 ur.

Kdo bo naredil manj napak?

O primerjavi s prvim ligaškim derbijem sezone in zdajšnjim izhodiščem je 51-letni Izolan dejal: "Morali bomo biti dobri v napadu, napadalci bodo morali sprejeti žogo in narediti višek. Če bomo iskali samo podaje, če bodo igralci, ki so sposobni narediti nekaj več, zadržani, ne bomo uspešni. Je veliko majhnih stvari, ki jih moramo narediti dobro glede kakovosti v obrambi in napadu. Mitja Viler je dobro rekel, da jih poznamo, oni poznajo nas. Zato moramo narediti manj napak kot oni."

Challe Salle ogreva ljubljanske navijače

Kot so sporočili iz Olimpije, je za derbi prodanih več kot 5.000 vstopnic. Režim za vstop na stadion bo kot običajno na teh derbijih, torej tudi s poostreno varnostjo in personalizacijo vstopnic. So pa Ljubljančani pripravili tudi dodaten program, ob 13. uri bo na ploščadi druženje navijačev, ki jih bo od 14. ure dalje zabaval pevec Challe Salle.

Danes bo sicer ob 20.15 na sporedu še tekma med Muro in Domžalami, v nedeljo bosta obračuna CB24 Tabor Sežana – Bravo in Rudar – Triglav, v ponedeljek pa še Aluminij – Celje.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

12. krog:

Danes ob 17.00:

OLIMPIJA – MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 20.15:

MURA – DOMŽALE

Nedelja ob 15.00:

CB24 TABOR SEŽANA – BRAVO

Ob 17.00:

RUDAR – TRIGLAV

Ponedeljek ob 18.00:

ALUMINIJ – CELJE