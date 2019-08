19-letni Aljoša Matko je v Bravu posojeni igralec Maribora. Belokranjec je bil lani prvi strelec mladinske lige z 31 goli na vsega 24 tekmah. Foto: BoBo

Novinec Bravo se ponaša z izkupičkom 4 točk, medtem ko je Aluminij še neporažen in z 8 točkam sam zaseda kar drugo mesto novega državnega prvenstva v nogometu. Tako Ljubljančani kot Kidričani imajo v svojih vrstah razigranega napadalca, saj si Aljoša Matko in Luka Štor s po 3 goli delitav vrh strelske lestvice še z Davidom Tijanićem (Triglav) in Antejem Vukušićem (Olimpija).

Oba strelca mladinca vijoličastih

19-letni Belokranjec v dresu ljubljanskega kluba je vse tri gole sicer dosegel na gostovanjih: Matko je tresel pri Muri in Celju. 21-letnik iz Velikih Žabelj v Vipavski dolini, sicer se je tudi Štor nogometno kalil pri Mariboru, je medtem zadel na treh tekmah.

Premierno soočenje na najvišji ravni

Bravo in Aluminij se doslej v članski konkurenci sploh še nista pomerila v uradnih tekmovanjih, zato pa so se v mladinskih tekmovanjih klubska moštva pomerila 36-krat, z izkupičkom 15-10-11 pa so boljši Ljubljančani.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 5. krog

Danes ob 17.30:

BRAVO - ALUMINIJ



Sobota ob 17.30:

TRIGLAV - MURA



Ob 20.15:

MARIBOR - CB24 TABOR SEŽANA



Nedelja ob 18.00:

DOMŽALE - CELJE



Ob 20.10:

RUDAR - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.