Rudi Požeg Vancaš se je povzpel na vrh strelcev Prve lige - zabil je 11 golov. Foto: www.alesfevzer.com

Prvo spomladansko tekmo so odigrali na Areni Z'Dežele, kjer je Celje gostilo Gorico. Tekmo so odlično odprli gostje, ki so po štirih minutah tekme vodili že z 0:2. Vodilni gol je v 2. minuti zabil Etien Velikonja, podal mu je Kristijan Šipek. Le dve minuti pozneje je Semir Smajlagić izkoristil napako celjske obrambe - Tadej Vidmajer je slabo izbijal žogo izpred svojih vrat, na pravem mestu je bil Smajlagić, ki je zadel za 0:2.

A Gorica je vodstvo hitro izgubila, Celjani so jih v 7. minuti popolnoma ujeli - najprej je Rudi Požeg Vancaš preigral obrambo Celja, z levico je poslal diagonalni strel z roba kazenskega prostora in zadel. Takoj po zadetku je Gorica slabo posredovala, žogo je prestregl Dario Vizinger, ki je matiral Sorčana, ki je vse dogajanje nemočno opazoval.

Celjani so poskrbeli za preobrat, saj so do konca prvega polčasa zadeli še dvakrat. V akciji je Janez Pišek lepo zaposlil Amadeja Brecla na desni strani, ki je z desnico streljal v levi spodnji kot. Ob koncu prvega dela igre pa se je Požeg Vancaš poigral z obrambo Gorice, streljal je iz istega položaja kot pri svojem prvem golu (4:2). Požeg Vancaš se je z dvema goloma povzpel na vrh najboljših strelcev v Prvi ligi - zadel je enajstkrat.

Vodilni Maribor gosti Muro

Na sobotnem sporedu je še ena tekma, in sicer v Ljudskem vrtu, kjer bo od 17. ure dalje v vročem derbiju vodilni Maribor gostil Muro.

Mariborski napadalec Luka Zahović zaradi kazni ne bo zaigral na derbiju proti Muri. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija v nedeljo

20. krog najmočnejše slovenske nogometne lige se bo nadaljeval v nedeljo zgodaj popoldne, ko se bosta ob 13.30 v Kranju "udarila" Triglav in Aluminij, dve uri pozneje bodo ob Kamniški Bistrici Domžale gostile velenjski Rudar, krog se bo zaključil na stadionu Matije Gubca, kjer bo Olimpija gostovala pri Krškem.

Tekmo zdajšnjega državnega prvaka boste lahko spremljali tudi na drugem programu Televizije Slovenija in na MMC-jevem portalu.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog

CELJE - GORICA 4:3 (4:2)

Požeg Vancaš 7., 44., Vizinger 7., Brecl 38.; Velikonja 2., 54./11-m, Smajlagić 4.

Celje: Jurhar, Stojinović, Štraus, Vidmajer, Cvek, Pišek, Požeg Vancaš, Vizinger, Brecl, Lotrič.

Gorica: Sorčan, Celcer, Halilović, Lipušček, Oršolić, Kotnik, Osuji, Šipek, Smajlagić, Velikonja.

Sodnik: Asmir Sagrković

Ob 17.00:

MARIBOR - MURA

Nedelja ob 13.30:

TRIGLAV - ALUMINIJ

Ob 15.30:

DOMŽALE - RUDAR

Ob 17.30:

KRŠKO - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.