Angel Di Maria je že v prvem polčasu na Parku Princev svojemu nekdanjemu klubu, za katerega je med letoma 2010 in 2014 odigral 190 tekem, zabil dva gola. Foto: Reuters

Ob Oblaku bosta v tem tekmovanju danes nastopila še dva Slovenca, pomerila se bosta med seboj na obračunu Dinamo Zagreb - Atalanta. Petar Stojanović bo branil barve hrvaškega prvaka, Josip Iličić kluba iz Bergama.

Di Maria dvakrat v polno

Parižani so silovito začeli derbi 1. kroga v skupini A, mrežo so zatresli že v 14. minuti, ko je Bernatov nizek predložek z leve strani v gol spretno preusmeril Angel Di Maria. Ta je bil proti svojemu nekdanjemu klubu zelo motiviran, drugič se je med strelce vpisal po dobre pol ure igre, ko je z 18 metrov silovito sprožil in znova premagal belgijskega reprezentančnega vratarja Thibauta Courtoisa. Kraljevi klub je sicer nemudoma odgovoril in znižal izid z natančnim lobom Garetha Balea, a je bil zadetek po ogledu videoposnetka razveljavljen. Valižan si je pri nameščanju žoge tik pred strelom pomagal z roko. Tudi sicer je bil Bale najnevarnejši posameznik 13-kratnih evropskih prvakov, enkrat je zapretil tudi s prostega strela, ko je žogo poslal za las prek vrat.

Benzemajev zadetek ni obveljal

Real se je v nadaljevanju mučil, Parižani so bili čvrsti v obrambi in zelo nevarni iz protinapadov. Vseeno je gostom uspelo ustvariti nekaj polpriložnosti, v 76. minuti so mrežo tudi zatresli, a tudi ta zadetek zaradi domnevnega prepovedanega položaja ni obveljal. V slednjem se je sicer znašel rezervist Lucas Vazquez, ki pa se žoge, ki jo je v mrežo naposled poslal Karim Benzema, ni dotaknil. Benzema je le tri minute pozneje po predložku z desne zapretil še enkrat, tokrat z glavo, a je žoga zletela dober meter mimo leve vratarjeve vratnice.

Cuadrado in Matuidi matirala Oblaka v Madridu

V prvem polčasu je imel Juventus za odtenek dlje časa žogo v svoji posesti, a je na vrata Madridčanov sprožil zgolj dvakrat - obakrat je Jan Oblak zlahka ukrotil žogo. Precej podjetnejši so bili gostitelji, ki so večkrat zapretili italijanskemu serijskemu prvaku, še posebej je bil nevaren Joao Felix, ki je ves čas pretil osrednji branilski navezi Bonucci-De Ligt, a tako želenega zadetka ni dosegel. Nato pa je na uvodu drugega polčasa za šok na Wandi Metropolitano poskrbel Juan Cuadrado. Z lepo podajo ga je našel Gonzalo Higuain, Kolumbijec je nato prodrl v kazenski prostor, si žogo namestil na levico in jo z desne strani z 11 metrov poslal v mrežo. Natančno odmerjeni diagonalni strel je Oblak lahko nemočno pospremil le s pogledom. Po dobri uri igre so Atleticovi navijači obmolknili še drugič. Po hitro izepljani akciji, ki jo je začel Cristiano Ronaldo, nadaljeval pa Alex Sandro, je po predložku z leve strani iz bližine z glavo zadel Blaise Matuidi. Žoga se je od Oblakovega ramena odbila pod prečko v mrežo. 0:2.

Mat v treh potezah za gol Atletica

Vendar pa dvojno vodstvo Torinčanov ni trajalo dolgo, v 70. minuti so gostitelji zaostanek prepolovili. Koke je izvedel prosti strel, Jose Jimenez je s paralelno podajo pred vrati našel Stefana Savića, ta pa je brez večjih težav z glavo zadel iz bližine. Atletico je 'zavohal kri', a še predtem je s pomembno obrambo Oblak preprečil zadetek Higuainu, na golovi črti je hip zatem žogo po Matuidijevem strelu izbil še Kieran Trippier.

Liga prvakov, 1. krog, sredine tekme

Skupina A:

CLUB BRUGGE - GALATASARAY 0:0

Ob 21.00:

PARIS SG - REAL MADRID 2:0 (2:0)

Di Maria 14., 33.

Skupina B:

OLYMPIACOS - TOTTENHAM 2:2 (0:2)

Podence 45., Valbuena 54./11-m; Kane 28./11-m, Moura 31.

Ob 21.00:

BAYERN - CRVENA ZVEZDA 2:0 (1:0)

Coman 34., Lewandowski 80.

Skupina C, ob 21.00:

ŠAHTAR - MANCHESTER CITY 0:3 (0:2)

Mahrez 24., Gündogan 38., Jesus 76.

DINAMO ZAGREB - ATALANTA 4:0 (3:0)

Leovac 11., Oršić 31., 42., 68.

Stojanović (Dinamo Zagreb) in Iličić (Atalanta) sta začela tekmo.

Skupina D, ob 21.00:

ATLETICO MADRID - JUVENTUS 1:2 (0:0)

Savić 70.; Cuadrado 48., Matuidi 65.

Oblak (Atletico) je začel tekmo.

BAYER LEVERKUSEN - LOKOMOTIV MOSKVA 1:2 (1:2)

Höwedes 25.; Krychowiak 16., Barinov 37.