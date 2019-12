42-letni Mark van Bommel je zablestel pri PSV-ju, nato pa je leta 2006 postal evropski prvak z Barcelono, med letoma 2006 in 2011 pa je igral za Bayern. Foto: Reuters

Nekdanji vezist in kapetan PSV-ja je bil na klopi kluba iz Eindhovna od junija 2018, ko je podpisal triletno pogodbo. V četrtek je klub izpadel iz Evropske lige, na zadnjih 12 tekmah pa je dosegel le dve zmagi.

PSV je na četrtem mestu nizozemskega prvenstva in ima deset točk zaostanka za vodilnim Ajaxom. Ekipa iz Amsterdama je v veliki krizi. Izpadla je iz Lige prvakov, v prvenstvu pa je izgubila dve zaporedni tekmi (Willem II 0:2 in Alkmaar 0:1). Ajax in Alkmaar imata po 41 točk, na tretem mestu pa je zdaj Willem II z 32 točkami.