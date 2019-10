Nogometaši Kalcer Radomelj se veselijo največjega uspeha v pokalnem tekmovanju. Foto: MMC RTV SLO/Uroš Juračič

Domači so dolgo uspešno nadzorovali potek tekme. Pobudo so sicer prepustili prvoligaškim gostom, ki pa niso bili učinkoviti. Celjani so v zadnjih 15 minutah močno pritisnili, vratarja Lenarta Cerarja so dobro preizkusili Luka Kerin, Mitja Lotrič in Ivan Božić. Gostje so imeli v sodnikovem dodatku še tri priložnosti, a so domači vzdržali in si zagotovili polfinale.

Luka Guček mož odločitve

Pred tednom dni je Ivan Božić popeljal gostitelje v vodstvo, nato pa je za izenačenje sedem minut pred koncem zadel Luka Guček, ki je bil tako mož odločitve.

Aluminij brani prednost 1:0 v Kopru

Ob 16.30 se bo začela še tekma med Koprom in Aluminijem. Aluminij brani prednost 1:0 s prve tekme. Zadel je Mihael Klepač.

Preostali dve tekmi – Rudar – Nafta in edini prvoligaški obračun četrtfinala Mura – Domžale – bosta v sredo.

ČETRTFINALE, povratne tekme

KALCER RADOMLJE – Celje 0:0 1:1

Danes ob 16.30:

KOPER – ALUMINIJ 0:1

Sreda ob 16.30:

RUDAR VELENJE – NAFTA 1903 1:2

Ob 19.30:

MURA – DOMŽALE 2:3

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.