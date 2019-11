Joshua King je Davida de Geo premagal od blizu. Foto: Reuters

Varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja so doživeli nov, že četrti poraz v Premier Ligi. Zdaj imajo 13 točk, medtem ko jih ima Bournemouth tri več.

Rdeči vragi so sicer imeli več žogo v svoji posesti (42:58), imeli so tudi več strelov, a so bili neučinkoviti.

Edini gol na tekmi je padel ob samem koncu prvega polčasa, ko je zadel Joshua King - Adam Smith je poslal odličen predložek pred vrata, King pa je žogo poslal med noge Davida de Gee.

27-letni napadalec Bournemoutha je bil sicer junak srečanja proti Manchester Unitedu tudi leta 2015, ko je njegova ekipa vknjižila prvo zmago proti rdečim vragom v angleškem prvenstvu.

Po golu so gostitelji zapretili še dvakrat prek Harryja Wilsona, najbližje povišanju vodstva so bili v 75. minuti, a se je z obrambo izkazal de Gea.

ANGLEŠKO PRVENSTVO

11. KROG

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UTD 1:0 (1:0)

King 45.

Danes ob 16.00:

ARSENAL - WOLVERHAMPTON

ASTON VILLA - LIVERPOOL

BRIGHTON - NORWICH

MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON

SHEFFIELD UNITED - BURNLEY

WEST HAM - NEWCASTLE

Ob 18.30:

WATFORD - CHELSEA

Nedelja ob 15.00:

CRYSTAL PALACE - LEICESTER

Ob 17.30:

EVERTON - TOTTENHAM