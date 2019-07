Adam Gnezda Čerin je že v tretji minuti nadaljevanja Domžale povedel v novo vodstvo z 2:1, a so tudi po drugem zadetku Švedi zelo hitro izenačili. Foto: www.alesfevzer.com

Tako kot Olimpija so tudi Domžale prvo tekmo 2. predkroga Evropske lige končale z remijem. Pravzaprav z identičnim izidom, z 2:2, so Domžalčani remizirali proti Malmöju.

| Pred 2043 gledalci s pogumno in prepoznavno predstavo! Za prvo vodstvo je zadel Nicholson, drugi strelec rumenih pa Gnezda Čerin. pic.twitter.com/rtLDxSKfWr — NK Domžale (@NKDomzale) 25. julij 2019

Slovenski prvoligaš je proti švedskemu klubu, kjer je profesionalno nogometno pot začel sloviti Zlatan Ibrahimović, dvakrat povedel, toda obakrat so gostitelji hitro odgovorili.

Prvi je mrežo zatresel Shamar Nicholson, a že pred odmorom je izid izenačil Rasmus Bengtsson. Že v uvodu nadaljevanja je Adam Gnezda Čerin zadel za 2:1, vendar tudi tokrat vodstvo ni trajalo dolgo, dobre štiri minute pozneje je z levico vratarja Grego Sorčana ugnal Marcus Antonsson.

Gnezda-Čerin: Škoda za dva zadetka

"Ko se več dobrih potez združi v celoto, je plod takšne akcije zadetek," je po tekmi dejal strelec drugega domžalskega zadetka Gnezda Čerin. "Z naše strani je bila to odlična tekma, imeli smo veliko priložnosti, kakšno več bi lahko izkoristili. Škoda za ta dva zadetka, ampak na koncu smo videli, da se lahko z njimi enakovredno kosamo. S to mislijo, da jih lahko premagamo, gremo tudi v drugo tekmo."

Rožmanu žal za zapravljene priložnosti

Trener Simon Rožman je priznal, da po takšni tekmi grenak priokus ostaja. "Predvsem v rezultatskem smislu. Nadigrali smo jih, pripravili smo si več izrazitih priložnosti. Žal mi je, da ne gremo z rezultatsko prednostjo (na gostovanje). Mislim, da so gledalci prišli na svoj račun, da so videli evropske Domžale, napadalen nogomet in predvsem dinamiko z obeh strani. Dejansko mislim, da so imeli tri strele v okvir vrat, kar priča o tem, da je bila naša obramba na visoki ravni. Mi je pa res žal izrazitih priložnosti, ki jih nismo izkoristili," je poudaril 36-letnik.