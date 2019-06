Eden Hazard je bil v četrtek predstavljen kot novi vodja Reala Madrida, Maurizio Sarri pa bo predvidoma danes predstavljen kot trener Juventusa. Foto: Reuters

Sky Sport Italia trdi, da bo Juventus nakazal Chelseaju odškodnino v višini 3,5 milijona evrov, ki jih bodo modri porabili za prihod Franka Lamparda na Stamford Bridge. Nasprotno na Otoku odškodnino ocenjujejo kar na 6 milijonov evrov kot je sicer lani Chelsea plačal Napoliju za predčasno prekinitev Sarrijeve pogodbe v njegovem rodnem mestu.

Sarri se kljub zmagi v Evropski ligi, to je bila sicer njegova sploh prva večja lovorika v trenerski menjavi, in tretjemu mestu v angleškem prvenstvu v enem letu dela v zahodnem Londonu ni priljubil navijačem. 60-letni Neapeljčan bo po pisanju na Apeninskem polotoku podpisal triletno pogodbo z Juventusom, po kateri bo letno zaslužil 7 milijonov evrov (neto).

V Torinu so že v preteklosti večkrat omenjali za naslednika Massimiliana Allegrija, ki je serijsko osvajal italijanske naslove, a v Ligi prvakov ni mogel do naslova. Ravno osvojitev Lige prvakov s Cristianom Ronaldom je zdaj veliki in glavni cilj kluba v lasti družine Agnelli.