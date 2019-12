Bodo Mo Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino in drugi le prinesli Liverpoolu prvi naslov svetovnih prvakov, kar je nekoč spodletelo Stevenu Gerrardu, Ianu Rushu in Kennyju Dalglishu? Foto: Reuters

Ob 18.30 se začenja finale klubskega svetovnega prvenstva v nogometu 2019 med Flamengom in Liverpoolom, neposredni prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Že predtem ob 15.30 se bo v Dohi začel še dvoboj za tretje mesto med polfinalnima poražencema Al Hilalom in Monterreyem. Savdijce so Brazilci po začetnem zaostanku izločili s 3:1. Mehičani so se že videli v podaljšku proti Angležem, ko je v sodnikovem podaljšku za pričakovani južnoameriški-evropski finale udaril Roberto Firmino.

Flamengo doživlja izjemno obdobje: v zadnjem mesecu je po 38 letih drugič postal prvak Južne Amerike, že dan po slavju v Limi pa tudi uradno po 10 letih šestič prvak Brazilije. Foto: Reuters

Prvaki Brazilije, Južne Amerike in ...

Flamengo, z naskokom najbolj priljubljen klub Brazilije, je že ukradel v finalu Copo Libertadores, prav slabo je odigral tudi polfinale turnirja celinskih prvakov v Dohi. A Portugalec na klopi "rdeče-črnih" Jorge Jesus je znal prebuditi svoje varovance, razmahnili so se njegovi napadalni aduti Gabigol, Giorgian de Arrascaeta in Bruno Henrique, ki morajo tudi nocoj pokazati svoje znanje, da bi Fla lahko računal na podvig. Tukaj je še prekaljeni Diego Ribeiro, že svetovni prvak s Portom 2004. Na bočnih branilskih položajih sta Rafinha in Filipe Luis v vratih pa suvereni Dani Alves. Vsekakor najboljše južnoameriško moštvo po imenih, ki lahko na dober dan spodnese tudi prvaka Evrope, nenazadnje je bil Flamengo razred zase v pravkar končanem brazilskem prvenstvu.

Dvakrat se odpovedali, trikrat izgubili

Liverpool kot šestkratni evropski prvak lovi prvi svetovni klubski naslov. Dvakrat so se odpovedali Medcelinskemu pokalu (1977 in 1978), leta 1981 so doživeli omenjeni polom s Flamengom, sledil je še neuspeh z Independientejem (1984) kot tudi Sao Paulom (2005). Klopp v Dohi vseskozi poudarja, da zanj zdaj šteje samo ta lovorika, kar si kot trdno vodilni klub Premier lige tudi privošči. A "redsi" so zaradi bolezni brez stebra obrambe Virgila van Dijka, vprašljiv ostaja Georgino Wijnaldum, zato pa naj bi od začetka začeli trije standardni člani udarne enajsterice Sadio Mane, Roberto Firmino in Trent Alexander-Arnold.

Ob kopici Neevropejcev motiv pri Liverpoolu ni vprašljiv, medtem ko Brazilci že vse od slavja v Limi živijo za finale, kar skupaj napoveduje finale vreden prestižnega naziva svetovnega klubskega prvaka.

16. KLUBSKO SVETOVNO PRVENSTVO

KATAR 2019, Doha

FINALE, danes ob 18.30:

LIVERPOOL – FLAMENGO

Prenos na TV Slovenija 2/MMC-ju.

Za tretje mesto, danes ob 15.30:

AL HILAL – MONTERREY

POLFINALE:

FLAMENGO – Al Hilal 3:1 (0:1)

De Arrascaeta 49., Henrique 78., Albulayhi 82./ag; Salem 18.

Monterrey – LIVERPOOL 1:2 (1:1)

Mori 14.; Keita 12., Firmino 91.

Za 5. mesto:

Al Sadd – ESPERANCE TUNIS 2:6 (1:4)

Bounedjah 32./11-m, Al Haidos 49./11-m; El Houni 6., 42., 74., Badri 13., 26./11-m, Derbali 87.

RK: Fadlalla 24./Al Sadd